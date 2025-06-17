Iran u potpunoj panici: Masovno hapse svoje građane, svuda vide špijune

Iran je uhapsio desetine ljudi zbog sumnje na špijunažu, dok u ovoj državi raste strah od obima infiltracije izraelske obavještajne službe Mossad.

28 uhapšenih

Od početka izraelskih napada u petak, 28 ljudi u glavnom gradu je uhapšeno i optuženo za špijunažu za Izrael, dok je u ponedjeljak jedan muškarac uhapšen pod tom optužbom prije dvije godine obješen.

Iranske službe su također uhapsile desetine ljudi širom zemlje zbog navodnog dijeljenja članaka na internetu "u znak podrške cionističkom režimu" - optužujući ih za narušavanje "psihološke sigurnosti društva" - uključujući 60 ljudi u Isfahanu, gdje Izrael tvrdi da je ciljao nuklearno postrojenje.

Val hapšenja dolazi u trenutku kada se Teheran oporavlja od otkrića da su operativci Mossada prokrijumčarili oružje u Iran prije izraelskog napada i koristili ga za napad na zemlju iznutra.

Iranske sumnje su od tada postale toliko pojačane da Ministarstvo obavještajnih službi traži od javnosti da prijavi sumnjive aktivnosti i izdaje smjernice o tome kako prepoznati saradnike.

Jedno saopćenje ministarstva poziva ljude da budu oprezni sa strancima koji nose maske ili naočale, voze kamionete i nose velike torbe ili snimaju u blizini vojnih, industrijskih ili stambenih područja.

Na drugom mjestu, plakat koji je objavila državna novina Nour News, bliska iranskom sigurnosnom aparatu, izdvojila je kao sumnjive ljude koji nose "maske, kape i sunčane naočale, čak i noću" i one koji primaju "česte pakete putem kurira".

Plakat traži od ljudi da prijave "neobične zvukove iz kuće, poput vriskanja, zvuka metalne opreme, kontinuiranog lupanja" i "kuće sa navučenim zavjesama čak i tokom dana".

Još jedan plakat, koji se pripisuje policiji i objavljen je u državnim medijima, savjetovao je stanodavcima koji su nedavno iznajmili svoje domove da odmah obavijeste policiju.





Zabranjeno fotografiranje

U međuvremenu, novinari u Iranu rekli su za CNN da im je zabranjeno fotografisanje na ulici.

U videoizjavi u ponedjeljak, šef iranske policije Ahmad-Reza Radan pozvao je "izdajnike" da se jave, sugerirajući da bi oni koji su shvatili da ih je "neprijatelj prevario" mogli dobiti blaži tretman i da bi ih Iran "počastio" - dok bi oni koji budu uhvaćeni bili "naučeni lekciji koju cionistički neprijatelj sada dobija".

Šef iranskog pravosuđa Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i pozvao je na "brzo" kažnjavanje onih optuženih za saradnju s Izraelom.

Rastuća paranoja iranskog vodstva dolazi u trenutku kada se pojavljuju novi detalji o operaciji Mossada u kojoj je oružje prokrijumčareno u Iran prije prvih napada u petak.

Prema izraelskim zvaničnicima, operativci su uspostavili bazu za lansiranje eksplozivnih dronova unutar Irana, a zatim su koristili te dronove za ciljanje raketnih bacača u blizini Teherana.

Kažu da je također prokrijumčareno precizno oružje i korišteno za ciljanje raketnih sistema zemlja-vazduh, što je otvorilo put izraelskom ratnom zrakoplovstvu da izvrši više od 100 udara s više od 200 aviona u ranim jutarnjim satima u petak po lokalnom vremenu.

Obavještajni podaci koje je Mossad prikupio u Iranu navodno su također omogućili izraelskom ratnom zrakoplovstvu da cilja na visoke iranske komandante i naučnike.

Od tada, prema iranskim medijima, vlada je u gradu Reyu u provinciji Teheran zaplijenila opremu navodno korištenu tokom izraelske operacije - uključujući 200 kilograma eksploziva, nekoliko samoubilačkih dronova, lansere i opremu korištenu za proizvodnju dronova.