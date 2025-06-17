Izrael brutalno zaprijetio vrhovnom vođi Irana Hameneiju: "Završit ćeš poput Sadama Huseina"!

Izraelski ministar obrane Israel Katz izdao je ranije danas upozorenje vrhovnom vođi Irana, Aliju Hameneiju, sugerirajući da bi mogao doživjeti sudbinu sličnu bivšem iračkom diktatoru Sadamu Huseinu, javlja Iran International.

"Upozoravam iranskog diktatora da ne nastavi činiti ratne zločine i ispaljivati rakete na izraelske građane. Trebao bi se prisjetiti što se dogodilo diktatoru u zemlji susjednoj Iranu koji je krenuo tim putem protiv Države Izrael", rekao je Katz.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) objavila je ranije da je napala Upravu vojne obavještajne službe Izraela i operativni centar Mossada, javlja Iran International.