Iran potvrdio udar na Mossadov kompleks u Tel Avivu: Pogođena zloglasna Jedinica 8200

Kako je objavljeno na iranskoj državnoj televiziji, "Revolucionarna garda Islamske Republike Iran pogodila je centar vojno-obavještajnog aparata cionističkog režima - Aman, kao i centar za planiranje terorističkih operacija, Mossad, u Tel Avivu. Objekat je trenutno u plamenu", navedeno je u saopštenju pročitanom na televiziji, čije je sjedište u Teheranu dan ranije bilo meta izraelskog zračnog napada.

Geolokacijskom analizom potvrđeno je da je Iran balističkim projektilima pogodio operativni centar izraelske obavještajne službe Mossad u Tel Avivu, označivši ovaj napad kao direktan udar na ključnu infrastrukturu izraelske obavještajne mreže.

Napad se dogodio u jutarnjim satima u utorak, 17. juna, petog dana sukoba između Irana i Izraela. Iranske snage ispalile su novu seriju balističkih projektila na izraelsku teritoriju, a među pogođenim ciljevima bili su ključni objekti obavještajne zajednice u Hercliji, sjeverno od Tel Aviva. Prema više izvora, uključujući nezavisne OSINT analitičare, napad je precizno ciljao zgradu u području Glilot, gdje se nalaze sjedišta Mossada i Jedinice 8200, izraelske vojne obavještajne jedinice specijalizovane za elektronski nadzor, sajber operacije i presretanje komunikacija.

Snimci koji se šire društvenim mrežama pokazuju trenutak kada projektil pogađa zgradu, nakon čega se iznad Herclije i sjevernog Tel Aviva uzdižu gusti oblaci dima. Geolokacijska analiza potvrdila je da je pogođeno područje u kojem se nalazi i Danijelov kamp (Dayan Camp), sjedište Vojne škole za obavještajne operacije izraelske vojske (IDF).

Iran ovaj napad opisuje kao dio "legitimne odmazde" za, kako tvrde, kontinuiranu izraelsku agresiju i narušavanje suvereniteta drugih zemalja u regionu.

Izraelski mediji izvještavaju pod strogom vojnom cenzurom, pa još uvijek nema zvaničnih informacija o razmjerima štete ili mogućim žrtvama. Zvanične izraelske institucije nisu komentarisale navode o pogođenim objektima Mossada i drugih vojno-obavještajnih struktura.

Podsjećamo, ovakvi napadi predstavljaju eskalaciju bez presedana u modernim odnosima između Irana i Izraela. Ako se potvrde svi navodi o direktnim pogocima, radi se o jednom od najodvažnijih napada na izraelske sigurnosne institucije u posljednjih nekoliko decenija.