Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić za "Avaz": Uvijek postoji i najcrnji scenarij

Iako najavljivani duže vrijeme, napadi Izraela dan uoči nove runde pregovora o iranskom nuklearnom programu, ipak su predstavljali svojevrsno iznenađenje. Ono što gledamo nakon početka operacija, kaže vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić iz Zagreba, jesu zračna superiornost izraelskih snaga i kontraudar Irana visokosofisticiranim projektilima.

Sabotaže na tlu

- Ono što je vjerovatno šokiralo Iran jesu akcije sabotaže na tlu i likvidacija čelnih osoba u vojno-sigurnosnim strukturama, kao i nuklearnih naučnika – kaže Avdagić.

Napad na neku od američkih baza, o čemu se spekulira, uvukao bi SAD u rat, što bi bila mnogo teža situacija za Iran, dodaje Avdagić, jer onda tek dolaze bombarderi, nosači aviona, „tomahavci“ i niz dodatnih problema za režim, ali i stanovništvo. Osim toga, Iran je poslao signal da je sve spreman zaustaviti.

Veliko iznenađenje

- Bolje za sve bi bilo sada da se ide na neko mirno rješenje. Netanjahuu je potrebna pobjeda, koju stalno traži, kako bi je proglasio i možda raspisao prijevremene izbore. Iran je oslabljen nakon svega. Dakle, gledamo nešto što je veliko iznenađenje, s druge strane, nije uopće, a svijet je manje senzibiliziran za bilo šta i niko od svega ne pravi veliki problem. Izrael je nanizao priličan broj pobjeda i neko bi mu napokon trebao reći da je vrijeme da sami nude i rješenja, jer ovo se ovako ne može nastaviti. To nije dobro za čovječanstvo. Civili gube živote, društva se slamaju. Hoćete promjenu režima u Iranu? Dobro, ali šta će to donijeti – dodaje Avdagić.

Da makar ljudi ne ginu

Uvijek postoji i najcrnji scenarij, što bi u slučaju trenutnih sukoba bio napad Irana na američke baze ili arapske susjede koji obaraju njegove dronove i rakete. Podsjeća da je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) kazao da je čovjek mira, da ni ovo nije njegov rat, pa očekuje njegov angažman da se ratovi konačno počnu završavati. Smatra da cijeli haos na Bliskom istoku otvara prostor da se napokon stvari u regionu dugoročno riješe, samo što to neko treba inicirati.

- Imamo bliskih primjera da je moguće ponuditi rješenje barem da ljudi ne ginu. BiH je jedan takav primjer. Kipar. Ako je Tramp deal maker, bilo bi dobro da to pokaže, pa neka dobije Nobelovu nagradu za mir. I dvije ako treba – ističe Avdagić.