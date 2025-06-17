Izrael pokrenuo nove zračne napade na zapad Irana

Izraelska vojska je u utorak pokrenula nove zračne napade u zapadnom Iranu, dok se eskalacija između dva regionalna zakleta neprijatelja nastavlja širiti, javlja Anadolu.

Izraelski javni emiter objavio je da su pokrenuti novi napadi, bez navođenja detalja o pogođenim metama.

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da su od petka u iranskim raketnim napadima ubijene najmanje 24 osobe, a stotine su povrijeđene.

Iran je saopćio da su u izraelskom napadu ubijene najmanje 224 osobe, a više od 1.000 je ranjeno.