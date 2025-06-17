Osman Softić, geopolitički analitičar: Najbolje bi bilo da se Iran vrati pregovorima s Amerikom

Iako je u proteklih nekoliko godina između Irana i Izraela bilo okršaja, sukoba i neprijateljskih aktivnosti, ovaj sukob je prerastao u pravi, otvoreni rat, kaže u razgovoru za „Dnevni avaz“ Osman Softić, geopolitički analitičar.

Napominje kako svakako treba imati u vidu činjenicu da Izrael ne bi bio u stanju i ne bi imao kapaciteta da, kako kaže, ovu agresiju provede samostalno bez znanja zapadnih sila, prije svega, bez znanja SAD.

- Možemo, naravno, sada raspravljati o tome je li Amerika dala dozvolu Izraelu da napadne Iran ili je to Izrael učinio samostalno, možemo spekulirati, dakle, o tim pitanjima, ali ono što je jasno i što je očigledno jeste da se radi o neisprovociranoj agresiji Izraela na Iran. Prema međunarodnom pravu, Iran je napadnut i ima pravo da se brani po svim uzusima - navodi Softić.

Zatvaranje Hormuškog tjesnaca, što bi Iran mogao izvesti, dovelo bi, navodi, do kolapsa globalne ekonomije.

- To niko ne želi i to treba izbjeći. Nadam se da svjetske diplomate o tome vode računa. Najbolja opcija bi bila da se Izreal zaustavi i da se Iran vrati pregovorima s Amerikom, ali i da Amerika prestane insistirati na tome da Iran nikako ne smije obogaćivati uran, jer je Iran potpisnik Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i zato što međunarodni tehnički inspektori decenijama normalno ulaze u iranska nuklearna postrojenja i provjeravaju ih – ističe Softić.