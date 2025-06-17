Zatvorene trgovine na Velikom bazaru u Teheranu usljed eskalacije tenzija

Trgovine su zatvorene u utorak na Velikom bazaru u Teheranu, jednom od ključnih ekonomskih centara zemlje, usljed eskalacije tenzija između Irana i Izraela, javlja Anadolu.

Američki predsjednik Donald Tramp je ranije u utorak na Truth Social rekao da se "svi trebaju odmah evakuisati u Teheranu".

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da su od petka u iranskim raketnim napadima ubijene najmanje 24 osobe, a stotine su povrijeđene.

Iran je saopćio da su u izraelskom napadu ubijene najmanje 224 osobe, a više od 1.000 je ranjeno.