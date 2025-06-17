Jordanski kralj: Ako svijet ne djeluje, bit će saučesnik u zločinima Izraela

Ako se svijet ne suprotstavi brojnim zločinima koje je počinio Izrael, i on će snositi odgovornost za te zločine, rekao je jordanski kralj u utorak.

- Ako svijet ne djeluje odlučno, bit će saučesnik u zločinima Izraela - poručio je kralj Abdulah u obraćanju u Evropskom parlamentu.

Posebno je ukazao na humanitarnu katastrofu i masovne smrti u Pojasu Gaze.

- Ono što se danas događa u Gazi prkosi međunarodnom pravu, moralnim standardima i našim zajedničkim vrijednostima. I svjedočimo prekršaju za prekršajem na Zapadnoj obali, a situacija se pogoršava iz dana u dan - istakao je jordanski kralj.

Napominjući da je formiranje nezavisne palestinske države putem diplomatije, kako je predloženo u brojnim rezolucijama UN-a, jedino izvodljivo i pravedno rješenje za višedecenijski problem, Abdulah je rekao: "Jer, moji prijatelji, Palestinci, kao i svi ljudi, zaslužuju pravo na slobodu, suverenitet i, da, državnost."

Odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, izraelska vojska provodi brutalnu ofanzivu na Gazu od oktobra 2023. godine, ubivši više od 55.400 Palestinaca, većinom žena i djece.

Također skrećući pažnju na izraelske napade na Iran, Abdulah je rekao da napadi predstavljaju rizik za sigurnost i stabilnost cijele regije i stoga su prijetnja svima.