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CRNI BILANS

Organizacija za ljudska prava: U četiri dana izraelskih napada u Iranu više od 450 mrtvih

Prema njihovim podacima, među poginulima je 224 civila, dok je 188 civila ranjeno

Iranski vatrogasci na mjestu udara jedne od izraelskih raketa. AP

M. Až.

17.6.2025

Više od 450 ljudi ubijeno je u posljednja četiri dana tokom izraelskih napada na Iran, saopćila je nevladina organizacija Human Rights Activists in Iran (HRANA), koja prati broj civilnih i vojnih žrtava od početka bombardovanja.

Prema njihovim podacima, među poginulima je 224 civila, dok je 188 civila ranjeno. Organizacija također navodi da je 109 pripadnika vojske izgubilo život, a još 123 vojnika je povrijeđeno.

U evidenciji su i 119 žrtava nepoznatog identiteta, dok je u toj kategoriji prijavljeno još 335 povrijeđenih. Ukupan broj žrtava, prema informacijama HRANA-e, iznosi 452 poginule i 646 ranjenih osoba.

Zvanični iranski mediji zasad ne objavljuju konkretne brojke poginulih, dok su zbog strogih ograničenja u zemlji novinarima znatno otežani pristup informacijama i nezavisna provjera podataka.

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# IZRAEL
# IRAN
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