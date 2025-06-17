Organizacija za ljudska prava: U četiri dana izraelskih napada u Iranu više od 450 mrtvih

Više od 450 ljudi ubijeno je u posljednja četiri dana tokom izraelskih napada na Iran, saopćila je nevladina organizacija Human Rights Activists in Iran (HRANA), koja prati broj civilnih i vojnih žrtava od početka bombardovanja.

Prema njihovim podacima, među poginulima je 224 civila, dok je 188 civila ranjeno. Organizacija također navodi da je 109 pripadnika vojske izgubilo život, a još 123 vojnika je povrijeđeno.