Organizacija za ljudska prava: U četiri dana izraelskih napada u Iranu više od 450 mrtvih

Više od 450 ljudi ubijeno je u posljednja četiri dana tokom izraelskih napada na Iran, saopćila je nevladina organizacija Human Rights Activists in Iran (HRANA), koja prati broj civilnih i vojnih žrtava od početka bombardovanja.
Prema njihovim podacima, među poginulima je 224 civila, dok je 188 civila ranjeno. Organizacija također navodi da je 109 pripadnika vojske izgubilo život, a još 123 vojnika je povrijeđeno.
U evidenciji su i 119 žrtava nepoznatog identiteta, dok je u toj kategoriji prijavljeno još 335 povrijeđenih. Ukupan broj žrtava, prema informacijama HRANA-e, iznosi 452 poginule i 646 ranjenih osoba.
Zvanični iranski mediji zasad ne objavljuju konkretne brojke poginulih, dok su zbog strogih ograničenja u zemlji novinarima znatno otežani pristup informacijama i nezavisna provjera podataka.
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