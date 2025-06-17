Kremlj: Ruska ponuda Izraelu i Iranu je i dalje na stolu

Kremlj je poručio da i dalje vidi kako Izrael ne pokazuje interes za posredovanje u sukobu s Iranom, koji ulazi u peti dan, a situaciju je Moskva opisala kao "galopirajuću eskalaciju".

Izrael je, podsjeća se, prošle sedmice pokrenuo sukob iznenadnim napadom u kojem su ubijeni gotovo svi vodeći vojni komandanti Irana, kao i istaknuti nuklearni naučnici. Iran je uzvratio nizom napada na izraelske gradove.

U razgovoru s novinarima, portparol Kremlja Dmitrij Peskov pozvao je obje strane na "maksimalnu suzdržanost".

- Situacija nastavlja brzo da se pogoršava. Nivo nepredvidivosti je potpun - rekao je Peskov.

Dodao je da ponuda Rusije da posreduje u sukobu ostaje otvorena ako bude potrebe, ali da je Moskva primijetila kako Izrael trenutno nije spreman da traži mirno rješenje.

Rusija je u januaru potpisala sporazum o strateškom partnerstvu s Iranom, ali on ne sadrži klauzulu o međusobnoj vojnoj odbrani. S druge strane, Moskva ima dugogodišnje odnose i s Izraelom, iako su ti odnosi narušeni zbog ruske invazije na Ukrajinu i izraelskih napada na Gazu.

Peskov je naveo da je ruska ambasada u Teheranu u kontaktu s državljanima Rusije i da im pruža mogućnosti za evakuaciju preko susjednog Azerbejdžana.