Izraelski ministar: Cilj napada nije rušenje iranskog režima, ali bi mogao postati ishod

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sar izjavio je da cilj vojne akcije izraelske vojske (IDF) nije promjena režima u Iranu, iako to može biti posljedica.

- To nije cilj, iako bi mogao biti ishod - poručio je on novinarima u Rišon Lecionu, gradu u centralnom Izraelu koji je nedavno bio meta iranskih napada.

Sar je istaknuo tri glavna izraelska cilja u ovom sukobu.

- Prvo, nanijeti veliku štetu iranskom nuklearnom programu, s tim još nismo završili - rekao je.

Kao drugi cilj naveo je ozbiljno oštećenje balističkog raketnog programa iranskog režima, a kao treći da treba onemogućiti plan za uništenje države Izrael.