Tramp nakon izraelske objave: Imamo potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se prvi put nakon što je Izrael objavio da u potpunosti kontroliše vazdušni prostor iznad Irana.
PREDSJEDNIK SAD
Oglasio se prvi put nakon što je Izrael objavio da u potpunosti kontroliše vazdušni prostor iznad Irana
Donald Tramp. AP
Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se prvi put nakon što je Izrael objavio da u potpunosti kontroliše vazdušni prostor iznad Irana.
- Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD - napisao je Trump na Truth Socialu.
Ovo je bilo prvo Trampovo javno obraćanje otkako je izraelska vojska ranije tokom dana saopštila da u potpunosti kontroliše iranski vazdušni prostor.