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PREDSJEDNIK SAD

Tramp nakon izraelske objave: Imamo potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana

Oglasio se prvi put nakon što je Izrael objavio da u potpunosti kontroliše vazdušni prostor iznad Irana

Donald Tramp. AP

M. Až.

17.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) oglasio se prvi put nakon što je Izrael objavio da u potpunosti kontroliše  vazdušni prostor iznad Irana.

- Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD - napisao je Trump na Truth Socialu.

Ovo je bilo prvo Trampovo javno obraćanje otkako je izraelska vojska ranije tokom dana saopštila da u potpunosti kontroliše iranski vazdušni prostor.

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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