Tramp nakon izraelske objave: Imamo potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana

- Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD - napisao je Trump na Truth Socialu.