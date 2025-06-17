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KIR STARMER

Britanski premijer tvrdi da Tramp ne planira američku vojnu akciju protiv Irana

Formulacija izjave G7 vrlo je jasna o deeskalaciji i deeskalaciji u cijeloj regiji, uključujući situaciju u Gazi, poručio je

Kir Starmer. AP

Anadolija

17.6.2025

Britanski premijer Kir (Keir) Starmer u utorak je odbacio spekulacije da se SAD, pod vodstvom predsjednika Donalda Trampa (Trump), priprema podržati izraelski napad na Iran, dodajući da je Tramp predan miru i deeskalaciji na Bliskom istoku, javlja Anadolu.

"Jasna formulacija"

Obraćajući se novinarima na samitu G7 u Kananaskisu u Kanadi, Starmer je rekao da nema sumnje u Trampove namjere nakon što je s njim proveo vrijeme na jučerašnjoj večeri lidera, gdje je dogovorana zajednička izjava kojom se poziva na regionalnu deeskalaciju.

- Ne mislim da išta što je predsjednik ovdje ili negdje drugdje rekao to sugerira - rekao je Starmer na upit da li će SAD vojno pomoći Izraelu u akciji protiv Irana.

- Formulacija izjave G7 vrlo je jasna o deeskalaciji i deeskalaciji u cijeloj regiji, uključujući situaciju u Gazi - dodao je.

Starmer, koji je sjedio pored Trampa tokom večere, rekao je da su bili blisko uključeni u izradu zajedničke izjave.

- Stoga ne sumnjam u razinu slaganja koja je postojala u odnosu na riječi koje su izrečene odmah nakon toga - rekao je.

Lideri G7 objavili su sinoć zajedničku izjavu u kojoj pozivaju na suzdržanost usred rastućih napetosti između Izraela i Irana te podržali obnovljene diplomatske napore usmjerene na oživljavanje nuklearnih pregovora s Teheranom.

"Bolje od prekida vatre"

Predsjednik Tramp, odvojeno govoreći novinarima u avionu Air Force One dok je napuštao samit, rekao je da traži "pravi kraj" sukoba, a ne privremeni prekid vatre.

- Nisam rekao da tražim prekid vatre... tražimo bolje od prekida vatre - rekao je Tramp, potičući nagađanja o sljedećim koracima Vašingtona u regiji.

Ali Starmer se usprotivio ideji da su ti komentari aludirali na vojnu intervenciju.

- Nema ničega što je predsjednik rekao što sugerira da će se uskoro uključiti u ovaj sukob. Naprotiv, izjava G7 bila je o deeskalaciji - rekao je.

Na pitanje o Trampovom očiglednom odbijanju prekida vatre između Izraela i Irana, Starmer je rekao da misli da Trump želi ići dalje od prekida vatre, efektivno, i okončati sukob.

- I mislim da je u pravu. Mislim, prekid vatre je uvijek sredstvo za postizanje cilja - dodao je.

Dodao je da dugoročni cilj treba biti pregovaračko rješenje koje se bavi iranskim nuklearnim programom i rješava širu nestabilnost u regiji, uključujući tekuću krizu u Gazi.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# KEIR STARMER
# VALIKA BRITANIJA
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