Tramp: Nećemo smaknuti iranskog vođu, barem ne za sada, tražimo bezuslovnu kapitulaciju

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) objavio je niz poruka na društvenoj mreži Truth Social u vezi sa situacijom u Iranu, među kojima se ističe i poruka s pozivom na "bezuslovnu predaju".

- Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana. Iran je imao dobre uređaje za praćenje neba i drugu odbrambenu opremu, i to u izobilju, ali se to ne može porediti sa stvarima koje su napravili, osmislili i proizveli Amerikanci. Niko to ne radi bolje od dobrih starih SAD - napisao je Trump na Truth Socialu.

U prethodnim objavama, Tramp je tvrdio da Sjedinjene Američke Države sada imaju "potpunu kontrolu nad nebom iznad Irana".

Tramp se nakon toga ponovo oglasio navodeći kako znaju gdje se nalazi ajatolah Ali Hamenei (Khamenei).

- Znamo tačno gdje se skriva takozvani "vrhovni vođa". On je laka meta, ali je tamo siguran – nećemo ga smaknuti (ubiti!), barem ne za sada. Ali ne želimo da se rakete ispaljuju na civile ili američke vojnike. Naše strpljenje je pri kraju. Hvala na pažnji po ovom pitanju - napisao je Tramp.

Američki predsjednik Donald Tramp prekinuo je učešće na samitu G7 u Kanadi i hitno se vratio u Vašington kako bi se konsultovao s timom za nacionalnu sigurnost, dok napetosti između Izraela i Irana dostižu novu tačku ključanja.