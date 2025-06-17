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VRHOVNI VOĐA IRANA

Hamnei prenio ključne ovlasti Iranskoj revolucionarnoj gardi tokom odsustva

Ova vanredna odluka donesena je nakon što su se pojavile informacije da je Hamenei premješten u podzemni bunker u Lavizanu

Ali Hamenei. AP

M. Až.

17.6.2025

Vrhovni vođa Irana, Ali Hamnei, prenio je ključne ovlasti na Vrhovno vijeće Iranske revolucionarne garde (IRGC), saznaje Iran International, zbog njegove petodnevne odsutnosti iz javnosti.

Ova vanredna odluka donesena je nakon što su se pojavile informacije da je Hamnei premješten u podzemni bunker u Lavizanu, na sjeveroistoku Teherana, zajedno sa članovima najuže porodice, uključujući sina Modžtabu.

Američki predsjednik Donald Tramp spomenuo je Hameneija putem društvene mreže Truth Social: "Točno znamo gdje se skriva takozvani ‘Vrhovni vođa’. Laka je meta, ali ondje je siguran, nećemo ga ukloniti (ubiti!), barem ne zasad. Ali ne želimo da se ispaljuju projektili na civile ili američke vojnike. Naše strpljenje je pri kraju. Hvala na pažnji!"

Iran zvanično još nije proglasio ratno stanje, ali pravosudni zvaničnici priznaju da zemlja funkcioniše u uslovima faktične izvanredne situacije. Prijenos ovlasti smatra se preventivnom mjerom koja treba osigurati kontinuitet zapovijedanja u slučaju Hameneijeve smrti.

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
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