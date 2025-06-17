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UPUĆENA REZOLUCIJA

Kongres pokušava ograničiti Trampove ovlasti za napad na Iran

Prema tekstu zakona, Tramp bi morao "obustaviti" sve vojne operacije protiv Irana koje nisu prethodno odobrene od strane Kongresa

Donald Tramp. AP

M. Až.

17.6.2025

Kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie), član Republikanske stranke Donalda Trampa (Trump), predstavio je prijedlog rezolucije kojom bi se od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zahtijevalo da traži odobrenje Kongresa prije nego što naredi bilo kakav napad na Iran.

Prema tekstu zakona, Tramp bi morao "obustaviti" sve vojne operacije protiv Irana koje nisu prethodno odobrene od strane Kongresa, prenosi Al Jazeera. Slična mjera već je dan ranije upućena i u američki Senat.

Iako se očekuje da bi Tramp stavio veto na ovakvu inicijativu ukoliko bi prošla Kongres, njeni zagovornici vjeruju da bi ona mogla dodatno pojačati politički pritisak na predsjednika, posebno od strane onih koji se protive američkom učešću u ratu protiv Irana.

- Upravo sam predstavio rezoluciju kojom se zabranjuje učešće SAD-a u izraelsko-iranskom ratu. Ovo nije naš rat. Čak i da jeste, Kongres mora odlučivati o takvim pitanjima, u skladu s našim Ustavom - napisao je Mesi na mreži X.

Demokratski senator Tim Kejn (Tim Kaine) također je u utorak predložio sličan zakon kojim bi se od predsjednika zahtijevalo da prije bilo kakve vojne akcije protiv Irana mora dobiti eksplicitnu saglasnost Kongresa.

Ova inicijativa dolazi u trenutku sve većih poziva proizraelskih lobističkih grupa da se Sjedinjene Američke Države direktno uključe u izraelske napade na Iran, dok tenzije između dvije zemlje i dalje rastu.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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