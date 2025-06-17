Kongres pokušava ograničiti Trampove ovlasti za napad na Iran

Kongresmen Tomas Mesi (Thomas Massie), član Republikanske stranke Donalda Trampa (Trump), predstavio je prijedlog rezolucije kojom bi se od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država zahtijevalo da traži odobrenje Kongresa prije nego što naredi bilo kakav napad na Iran.

Prema tekstu zakona, Tramp bi morao "obustaviti" sve vojne operacije protiv Irana koje nisu prethodno odobrene od strane Kongresa, prenosi Al Jazeera. Slična mjera već je dan ranije upućena i u američki Senat.

Iako se očekuje da bi Tramp stavio veto na ovakvu inicijativu ukoliko bi prošla Kongres, njeni zagovornici vjeruju da bi ona mogla dodatno pojačati politički pritisak na predsjednika, posebno od strane onih koji se protive američkom učešću u ratu protiv Irana.