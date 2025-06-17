Iranski vojni komandant upozorio Izrael na neizbježan kazneni napad: Napustite Tel Aviv i Haifu radi sigurnosti

“Do sada provedene operacije poslužile su kao odvraćajuće upozorenje, a kaznena operacija će uskoro biti provedena“, rekao je.

U snimljenoj poruci, Mousavi je pozvao stanovnike Izraela, posebno Tel Aviva i Haife, da odmah napuste ta područja kako bi održali svoju sigurnost.

Regionalne napetosti eskalirale su od petka, kada je Izrael pokrenuo koordinirane zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je potaknulo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti saopćile su da je od petka u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine ljudi je ozlijeđeno.

Iran je sa svoje strane saopćio da je u izraelskim napadima ubijeno najmanje 224 ljudi, a više od 1.000 ih je ranjeno.