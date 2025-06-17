IDF: U ovom trenutku 60 izraelskih aviona izvodi "opsežan talas udara u srcu Irana"

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), brigadni general Efi Defrin, rekao je da je 60 aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva krenulo u "opsežan talas udara u srcu Irana" prije nekoliko sati, ciljajući lansirne sisteme balističkih raketa usmjerene ka Izraelu.
On kaže da su se zbog izraelskih udara posljednjih dana iranske snage povukle u centralni Iran, prenio je The Times of Israel.
- Sada ulažu napore da lansiraju rakete iz Isfahana. Povukli su se iz zapadnog Irana, ali mi dolazimo za njima - rekao je on.
Iranska komanda za sajber bezbednost naredila je visokim zvaničnicima te zemlje i njihovim sigurnosnim timovima da izbjegavaju upotrebu IT opreme povezane na telekomunikacione mreže, što ukazuje na strah od digitalnih prijetnji iz Izraela.
Viši istraživač na Odjeljenju za ratne studije na Kings Koledžu u Londonu Lukaš Olejnik ocijenio je da iranska odluka da se izbjegava korištenje opreme povezane na internet ukazuje na "duboku zabrinutost" da bi digitalni uređaji mogli biti hakovani i zloupotrijebljeni.
- To sugeriše da Teheran strahuje da protivnici mogu koristiti povezane uređaje za praćenje, presretanje ili čak ciljanje visokih državnih zvaničnika - rekao je Olejnik, prenosi portal Politico.eu.