IDF: U ovom trenutku 60 izraelskih aviona izvodi "opsežan talas udara u srcu Irana"

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), brigadni general Efi Defrin, rekao je da je 60 aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva krenulo u "opsežan talas udara u srcu Irana" prije nekoliko sati, ciljajući lansirne sisteme balističkih raketa usmjerene ka Izraelu.

On kaže da su se zbog izraelskih udara posljednjih dana iranske snage povukle u centralni Iran, prenio je The Times of Israel.

- Sada ulažu napore da lansiraju rakete iz Isfahana. Povukli su se iz zapadnog Irana, ali mi dolazimo za njima - rekao je on.