Tramp održava sastanak sa saradnicima: Navodno razmatra napad na Iran

Donald Trump navodno planira da se Amerika uključi u rat između Izraela i Irana. Prema pisanju portala Axios, Sjedinjene Američke Države navodno planiraju da se uključe u rat između Izraela i Irana. Odluka bi mogla biti donesena u 13 sati po lokalnom vremenu u Vašingtonu, odnosno oko 22 sata po srednjeevropskom vremenu.
Američki predsjednik Donald Trump više puta se danas oglašavao o situaciji na Bliskom istoku. Nakon što je neplanirano napustio Samit G7 u Kanadi, saopćio je novinarima tokom leta koji su uslovi za predaju Irana, a potom je javno zaprijetio vrhovnom vođi Irana, ajatolahu Aliju Hamneiju.
- Znamo tačnu lokaciju gdje se krije takozvani "vrhovni vođa". On je laka meta, siguran je tamo – ali ga zasad nećemo ubiti. Međutim, ne želimo da projektili idu na civile ili na američke vojnike. Naše strpljenje je na izmaku. Hvala vam na pažnji - naveo je Tramp.
U 13 sati po vašingtonskom vremenu održava se sastanak Trampa s najbližim saradnicima u prostoriji za vanredne situacije u Bijeloj kući. Tada bi trebala biti donesena službena odluka o politici SAD-a prema sukobu na Bliskom istoku, koji je eskalirao u četvrtak, 12. juna, a kao mete napada navode se iranska nuklearna postrojenja.
Newsweek je danas objavio da su Sjedinjene Države već rasporedile bombardere i lovce u Indijskom okeanu. Oni su spremni za polijetanje ukoliko SAD odluče da će se uključiti u sukob. Amerika je rasporedila lovce F-16, F-22 i F-35. Također, anonimni zvaničnici su za britanski Sky News potvrdili da su ratni brodovi spremni za vojnu intervenciju ukoliko takva odluka stigne iz Vašingtona.
Podsjetimo, Iran i Izrael ušli su u direktan sukob u četvrtak, 12. juna. Izrael je u prvom raketnom napadu gađao iranske nuklearne objekte, vojne ustanove i usmrtio nekoliko važnih nuklearnih naučnika koji su vodili projekt razvoja iranskog nuklearnog programa.