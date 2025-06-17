Tramp održava sastanak sa saradnicima: Navodno razmatra napad na Iran

Donald Trump navodno planira da se Amerika uključi u rat između Izraela i Irana. Prema pisanju portala Axios, Sjedinjene Američke Države navodno planiraju da se uključe u rat između Izraela i Irana. Odluka bi mogla biti donesena u 13 sati po lokalnom vremenu u Vašingtonu, odnosno oko 22 sata po srednjeevropskom vremenu.

Američki predsjednik Donald Trump više puta se danas oglašavao o situaciji na Bliskom istoku. Nakon što je neplanirano napustio Samit G7 u Kanadi, saopćio je novinarima tokom leta koji su uslovi za predaju Irana, a potom je javno zaprijetio vrhovnom vođi Irana, ajatolahu Aliju Hamneiju.

- Znamo tačnu lokaciju gdje se krije takozvani "vrhovni vođa". On je laka meta, siguran je tamo – ali ga zasad nećemo ubiti. Međutim, ne želimo da projektili idu na civile ili na američke vojnike. Naše strpljenje je na izmaku. Hvala vam na pažnji - naveo je Tramp.