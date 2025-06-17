Masovni egzodus: Građani se evakuiraju iz Irana i Izraela

Prema navodima britanskog Guardiana, čak 17 zemalja — među njima i neke s Balkana — pokrenulo je evakuaciju svojih državljana, uglavnom prema Azerbejdžanu, u proteklih pet dana od početka ofanzive. Neimenovani izvor iz Bakua potvrdio je da se povlačenje vrši i iz Izraela, odakle je dosad izmješteno najmanje 2.725 ljudi.

Glavni grad Irana, Teheran, pogođen je valom masovnog iseljavanja stanovništva, dok se intenziviraju izraelski napadi na ključnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja širom zemlje.

Za razliku od Izraela, koji raspolaže modernim skloništima, Teheran se i dalje oslanja na zastarjele tunele i skloništa iz vremena iransko-iračkog rata. Nedostatak savremene zaštite dodatno raspiruje strah među građanima.

Na ulicama grada vlada haos: vozila pretrpana porodičnim stvarima, kanisterima vode i koferima blokiraju glavne saobraćajnice dok porodice očajnički traže izlaz iz prijestonice. Mnogi bježe prema udaljenijim, ruralnim predjelima u nadi da će tamo pronaći bar privremeni mir.

Teheranske noći postale su sablasno tihe, prema riječima mještana. Prodavnice su zatvorene, a radna mjesta zjape prazna. Mnogi su već napustili grad, dok se drugi boje izaći iz svojih domova.