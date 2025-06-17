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RIJEKA VOZILA

Masovni egzodus: Građani se evakuiraju iz Irana i Izraela

Teheranske noći postale su sablasno tihe, prema riječima mještana

Mnoštvo vozila na ulicama. Screenshot

N. Aj.

17.6.2025

Glavni grad Irana, Teheran, pogođen je valom masovnog iseljavanja stanovništva, dok se intenziviraju izraelski napadi na ključnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja širom zemlje.

Prema navodima britanskog Guardiana, čak 17 zemalja — među njima i neke s Balkana — pokrenulo je evakuaciju svojih državljana, uglavnom prema Azerbejdžanu, u proteklih pet dana od početka ofanzive. Neimenovani izvor iz Bakua potvrdio je da se povlačenje vrši i iz Izraela, odakle je dosad izmješteno najmanje 2.725 ljudi.

Za razliku od Izraela, koji raspolaže modernim skloništima, Teheran se i dalje oslanja na zastarjele tunele i skloništa iz vremena iransko-iračkog rata. Nedostatak savremene zaštite dodatno raspiruje strah među građanima.

Na ulicama grada vlada haos: vozila pretrpana porodičnim stvarima, kanisterima vode i koferima blokiraju glavne saobraćajnice dok porodice očajnički traže izlaz iz prijestonice. Mnogi bježe prema udaljenijim, ruralnim predjelima u nadi da će tamo pronaći bar privremeni mir.

Teheranske noći postale su sablasno tihe, prema riječima mještana. Prodavnice su zatvorene, a radna mjesta zjape prazna. Mnogi su već napustili grad, dok se drugi boje izaći iz svojih domova.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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