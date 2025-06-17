Pentagon šalje ratne avione i nosač aviona na Bliski istok

Američke oružane snage šalju više borbenih aviona na Bliski istok i produžavaju raspoređivanje drugih ratnih letjelica, jačajući vojnu prisutnost SAD u regionu dok se sukob između Izraela i Irana zaoštrava, rekli su trojica američkih zvaničnika, piše Reuters.
Jedan od zvaničnika naveo je da raspoređivanje uključuje borbene avione F-16, F-22 i F-35.
Dvojica zvaničnika istakla su da je raspoređivanje borbenih aviona odbrambenog karaktera, pri čemu su ti avioni korišteni za obaranje dronova i projektila.
Pentagon se nije odmah oglasio na zahtjev za komentar.
Prema riječima američkih dužnosnika, ti su potezi odbrambene prirode jer SAD posmatra, a ne učestvuje u izraelskoj kampanji, piše "USA Today."
Reuters je prvi izvijestio u ponedjeljak o premještanju velikog broja tanker aviona u Evropu, kao i o raspoređivanju nosača aviona na Bliski istok, pružajući predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) različite opcije dok se napetosti na Bliskom istoku povećavaju.
Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) opisao je ova raspoređivanja kao odbrambena, dok Vašington nastoji zaštititi svoje snage na Bliskom istoku od mogućih posljedica od Irana i snaga povezanih s Iranom u regionu.
Četvrti američki zvaničnik za odbranu u utorak je spomenuo mogućnost raspoređivanja dodatnih ratnih brodova američke mornarice u Istočno Sredozemlje, sposobnih za obaranje balističkih raketa.
Nosač USS Nimitz, koji na sebi ima desetke ratnih aviona, trenutno je udaljen oko sedmicu od Bliskog istoka, naveo je američki dužnosnik za "USA Today".
SAD već imaju znatnu vojnu snagu na Bliskom istoku, sa gotovo 40.000 vojnika u regionu, uključujući sisteme protuvazdušne odbrane, borbene avione i ratne brodove koji mogu otkriti i obarati neprijateljske rakete.
Izrael je u petak započeo svoj najveći vazdušni rat protiv Irana do sada, nakon što je zaključio da je Iran blizu razvoja nuklearnog oružja.
Iran negira da traži nuklearno oružje i ističe svoje pravo na nuklearnu tehnologiju u miroljubive svrhe, uključujući obogaćivanje, kao potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.
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