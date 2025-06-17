Među najkrvavijim napadima: Izraelski tenkovi ubili najmanje 59 ljudi u Gazi dok su pokušavali doći do hrane

Izraelski tenkovi ispalili su u utorak granate na masu ljudi koji su pokušavali doći do pomoći iz kamiona u Gazi, pri čemu je prema podacima medicinskog osoblja ubijeno najmanje 59 osoba, u jednom od najkrvavijih incidenata u sve intenzivnijem nasilju dok očajni stanovnici pokušavaju doći do hrane.
Video snimak podijeljen na društvenim mrežama prikazuje oko dvanaest razorenih tijela na ulici u Khan Younisu, južnom dijelu Pojasa Gaze. Izraelska vojska, koja je u ratu s palestinskim militantima pod vodstvom Hamasa od oktobra 2023. godine, potvrdila je da je pucala u tom području i saopštila da istražuje incident.
Svjedoci koje je Reuters intervjuirao rekli su da su izraelski tenkovi ispalili najmanje dvije granate u masu od nekoliko hiljada ljudi okupljenih na glavnoj istočnoj cesti kroz Khan Younis, nadajući se da će dobiti hranu iz kamiona pomoći koji koriste tu rutu.
- Odjednom su nas pustili da se pomaknemo naprijed i natjerali sve da se okupe, a onda su počele padati granate, tenkovske granate - rekao je Alaa, svjedok, u razgovoru za Reuters u bolnici Naser, gdje su ranjeni žrtve ležale po podu i hodnicima zbog nedostatka prostora.
- Niko ne gleda na ove ljude s milošću. Ljudi umiru, rastrgani su, samo da bi dobili hranu za svoju djecu. Pogledajte te ljude, svi su rastrgani da dobiju brašno da nahrane djecu.
Medicinsko osoblje saopćilo je da je u incidentu ubijeno najmanje 59 osoba, a 221 ranjeno, od kojih je barem 20 u kritičnom stanju. Povrijeđeni su prevoženi u bolnicu civilnim vozilima, rikšama i zaprežnim kolima. Ovo je najveći broj poginulih u jednom danu od kada je u maju ponovo počela distribucija pomoći u Gazi.
Izraelska vojska je u saopćenju navela:
- Ranije danas uočeno je okupljanje pored kamiona pomoći koji je zaglavio u području Khan Younisa, u blizini trupa IDF-a koji djeluju u tom području. IDF je svjestan izvještaja o nekoliko ranjenih osoba uslijed vatre IDF-a nakon što se masa približila. Detalji incidenta su u fazi ispitivanja. IDF izražava žaljenje zbog eventualne štete nanesene nevinoj populaciji i nastoji minimizirati štetu koliko je moguće, uz održavanje sigurnosti svojih trupa.
Medicinsko osoblje je također navelo da je najmanje još 14 osoba ubijeno izraelskom vatrom i vazdušnim udarima na drugim mjestima u gusto naseljenom pojasu, čime je ukupan broj poginulih u utorak dostigao najmanje 73.
Ministarstvo zdravlja navodi da je od kraja maja ubijeno 397 Palestinaca koji su pokušavali doći do pomoći, dok je više od 3.000 ranjeno.
Incident je posljednji u nizu skoro svakodnevnih masovnih ubistava Palestinaca koji pokušavaju doći do pomoći u tri sedmice otkako je Izrael djelimično ukinuo potpunu blokadu teritorija koju je nametnuo skoro tri mjeseca.
Izrael preusmjerava veći dio pomoći koju sada dozvoljava u Gazu kroz novu grupu koju podržavaju SAD i Izrael, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), koja upravlja sa nekoliko mjesta za distribuciju pod zaštitom izraelskih snaga.
Ujedinjene nacije odbacuju ovaj sistem kao nedovoljan, opasan i kršenje principa humanitarne nepristrasnosti. Izrael tvrdi da je sistem potreban kako bi se spriječilo da Hamas preusmjerava pomoć, što Hamas negira.
Vlasti Gaze kažu da je stotine Palestinaca poginulo pokušavajući doći do GHF-ovih mjesta.
GHF je u saopćenju u ponedjeljak navečer objavio da je bez incidenata podijelio više od tri miliona obroka na svoja četiri mjesta za distribuciju.
Rat u Gazi je počeo u oktobru 2023. kada su palestinski Hamas militanti napali Izrael, ubivši 1.200 ljudi i zarobivši 251 talac, prema izraelskim saveznicima. Izraelska vojna ofanziva na Gazu uslijedila je potom i prema podacima ministarstva zdravlja Gaze, do sada je ubila skoro 55.000 Palestinaca, dok je skoro cijelo stanovništvo od 2,3 miliona raseljeno i nastao je prehrambeni problem.
Od prošle sedmice, stanovnici Gaze prate novi vazdušni rat između Izraela i Irana, dugogodišnjeg glavnog podržavaoca Hamasa.
Stanovnici Gaze dijele slike zgrada u Izraelu uništenih iranskim raketama, neki kažu da su sretni što Izraelci osjećaju dio straha od vazdušnih napada koji oni trpe već 20 mjeseci.