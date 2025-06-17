Među najkrvavijim napadima: Izraelski tenkovi ubili najmanje 59 ljudi u Gazi dok su pokušavali doći do hrane

Izraelski tenkovi ispalili su u utorak granate na masu ljudi koji su pokušavali doći do pomoći iz kamiona u Gazi, pri čemu je prema podacima medicinskog osoblja ubijeno najmanje 59 osoba, u jednom od najkrvavijih incidenata u sve intenzivnijem nasilju dok očajni stanovnici pokušavaju doći do hrane. Video snimak podijeljen na društvenim mrežama prikazuje oko dvanaest razorenih tijela na ulici u Khan Younisu, južnom dijelu Pojasa Gaze. Izraelska vojska, koja je u ratu s palestinskim militantima pod vodstvom Hamasa od oktobra 2023. godine, potvrdila je da je pucala u tom području i saopštila da istražuje incident.

Svjedoci koje je Reuters intervjuirao rekli su da su izraelski tenkovi ispalili najmanje dvije granate u masu od nekoliko hiljada ljudi okupljenih na glavnoj istočnoj cesti kroz Khan Younis, nadajući se da će dobiti hranu iz kamiona pomoći koji koriste tu rutu. - Odjednom su nas pustili da se pomaknemo naprijed i natjerali sve da se okupe, a onda su počele padati granate, tenkovske granate - rekao je Alaa, svjedok, u razgovoru za Reuters u bolnici Naser, gdje su ranjeni žrtve ležale po podu i hodnicima zbog nedostatka prostora. - Niko ne gleda na ove ljude s milošću. Ljudi umiru, rastrgani su, samo da bi dobili hranu za svoju djecu. Pogledajte te ljude, svi su rastrgani da dobiju brašno da nahrane djecu. Medicinsko osoblje saopćilo je da je u incidentu ubijeno najmanje 59 osoba, a 221 ranjeno, od kojih je barem 20 u kritičnom stanju. Povrijeđeni su prevoženi u bolnicu civilnim vozilima, rikšama i zaprežnim kolima. Ovo je najveći broj poginulih u jednom danu od kada je u maju ponovo počela distribucija pomoći u Gazi.

Izraelska vojska je u saopćenju navela: - Ranije danas uočeno je okupljanje pored kamiona pomoći koji je zaglavio u području Khan Younisa, u blizini trupa IDF-a koji djeluju u tom području. IDF je svjestan izvještaja o nekoliko ranjenih osoba uslijed vatre IDF-a nakon što se masa približila. Detalji incidenta su u fazi ispitivanja. IDF izražava žaljenje zbog eventualne štete nanesene nevinoj populaciji i nastoji minimizirati štetu koliko je moguće, uz održavanje sigurnosti svojih trupa. Medicinsko osoblje je također navelo da je najmanje još 14 osoba ubijeno izraelskom vatrom i vazdušnim udarima na drugim mjestima u gusto naseljenom pojasu, čime je ukupan broj poginulih u utorak dostigao najmanje 73. Ministarstvo zdravlja navodi da je od kraja maja ubijeno 397 Palestinaca koji su pokušavali doći do pomoći, dok je više od 3.000 ranjeno. Incident je posljednji u nizu skoro svakodnevnih masovnih ubistava Palestinaca koji pokušavaju doći do pomoći u tri sedmice otkako je Izrael djelimično ukinuo potpunu blokadu teritorija koju je nametnuo skoro tri mjeseca. Izrael preusmjerava veći dio pomoći koju sada dozvoljava u Gazu kroz novu grupu koju podržavaju SAD i Izrael, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), koja upravlja sa nekoliko mjesta za distribuciju pod zaštitom izraelskih snaga.