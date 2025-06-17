Završen Trampov sastanak sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost, detalji nisu poznati

Sastanak je trajao otprilike sat i 20 minuta u Situacijskoj sobi, rekao je zvaničnik Bijele kuće. Dodatni detalji nisu odmah saopćeni. Tramp je u ponedjeljak naglo napustio samit G7, odlazeći dan ranije. Izjavio je da Teheran treba "odmah evakuirati".

Američki predsjednik Donald Tramp održao je u utorak sastanak sa savjetnicima za nacionalnu sigurnost uslijed napetosti na Bliskom istoku.

Ranije u utorak, Trump je rekao da Iran više nema kontrolu nad svojim zračnim prostorom.

- Sada imamo potpunu i totalnu kontrolu nad nebom iznad Irana - rekao je Tramp, dodajući da Vašington "tačno" zna gdje se nalazi iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei, rekavši da je "za sada siguran", uz upozorenje da "naše strpljenje je na izmaku".

Regionalne napetosti su eskalirale od petka kada je Izrael pokrenuo zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.