Šojgu se sastao s Jong Unom: Sjeverna Koreja šalje vojne inžinjere i deminere u Kursk

Šef Vijeća sigurnosti Rusije Sergej Šojgu drugi put ovog mjeseca posjetio je Pjongjang, gdje je razgovarao sa vođom Sjeverne Koreje Kim Jong Unom.

Razgovor je upriličen povodom godišnjice potpisivanja sveobuhvatnog vojnog sporazuma između dvije zemlje.

Sjeverna Koreja postala je jedan od glavnih saveznika Rusije tokom njene više od tri godine duge agresije na Ukrajinu, šaljući hiljade vojnika i kontejnere pune oružja kako bi pomogla Kremlju da izbaci ukrajinske snage iz Kurska.

Postignut dogovor

Sada će Pjongjang poslati više specijalizovanih vojnih snaga kako bi pomogli u naporima obnove, a obje strane su postigle dogovor "o nastavku konstruktivne saradnje", citirala je Šojguova riječi novinska agencija TASS.

Sjeverna Koreja će poslati "diviziju građevinara, dvije vojne brigade - 5.000 ljudi", kao i 1.000 deminera u Kursku regiju, rekao je Šojgu.

- Ovo je vrsta bratske pomoći korejskog naroda i vođe Kim Jong Una našoj zemlji - citirali su ga.

Rusija i Sjeverna Koreja potpisale su vojni sporazum prošle godine, uključujući klauzulu o međusobnoj odbrani, tokom rijetke posjete ruskog lidera Vladimira Putina Sjevernoj Koreji.

Ubijeni vojnici

Procjene su da je ranije oko 600 sjevernokorejskih vojnika je ubijeno, a hiljade su ranjene boreći se za Rusiju u ratu protiv Ukrajine.

Pjongjang je u aprilu prvi put potvrdio da je rasporedio trupe kako bi podržao ruski rat u Ukrajini i priznao da su njihovi vojnici poginule u borbama na strani Rusije.

Sjevernokorejski državni mediji su rekli da je Kim Jong Un potvrdio planove za dalju saradnju, ali nisu pružili dodatne detalje.

Dugoročni planovi

Kim i Šojgu su razgovarali o "stavkama neposredne saradnje", kao i o "dugoročnim planovima" za sprovođenje "važnih pitanja o kojima su se šefovi država dvije zemlje dogovorili kroz razmjenu ličnih pisama tokom nekoliko sedmica", saopštila je Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

Kim je također izrazio "čvrstu" volju Sjeverne Koreje da "neizostavno i bezuvjetno podrži" politiku Rusije u odbrani svog "državnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta".

Razgovarano je i o planovima za odavanje počasti sjevernokorejskim vojnicima koji su poginuli "u operacijama oslobađanja područja Kurska", saopćila je KCNA.