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Jezivi snimci na društvenim mrežama: Iran tvrdi da je ispalio hipersonične rakete na Izrael

Izvršen je 11. talas ponosne operacije "Iskreno obećanje 3" koristeći rakete Fatah-1, saopćila je Garda

Ispaljene rakete. Screenshot / Platforma X

A. O.

18.6.2025

Iran tvrdi da je lansirao hipersonične rakete na Izrael rano jutros, šestog dana sukoba, dok predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) zahtjeva "bezuslovnu predaju" Teherana, upozorivši da mu strpljenje ističe.

Kako tvrde iz Irana, ispaljene su hipersonične rakete na Izrael u najnovijoj rundi noćnih udara između zakletih neprijatelja, nekoliko sati nakon što je Tramp zahtijevao "bezuslovnu predaju" Islamske republike.

Bez uloge Amerike

Tramp insistira da Vašington nije igrao nikakvu ulogu u bombardovanju saveznika Izraela.

Izraelski ratni avioni ciljali su iransku prijestonicu prije zore jutros, nakon što je vojska izdala upozorenje civilima da napuste jedan okrug radi sopstvene sigurnosti.

Vojska Izraela je kasnije saopćila kako je pogodila pogone fabrike za proizvodnju oružja i postrojenje koje se koristi za proizvodnju centrifuga u Teheranu.

Priprema za napad

Iran je rekao stanovnicima Tel Aviva da se pripreme za napad, a Islamska revolucionarna garda tvrdi da njihove hipersonične rakete Fatah-1 "više puta zatresle skloništa" u komercijalnom centru.

- Izvršen je 11. talas ponosne operacije "Iskreno obećanje 3" koristeći rakete Fatah-1 - saopćila je Garda u saopćenju emitovanom na državnoj televiziji.

Na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se navodno vidi lansiranje ove rakete na Izrael.

Autentičnost snimaka nezavisno nije potvrđena.

Hipersonične rakete putuju brzinom većom od brzine zvuka i mogu da manevrišu u letu, što otežava praćenje i presretanje.

Iran je također poslao "roj dronova" ka Izraelu, gdje je vojska saopćila da je presrela dva iznad područja Mrtvog mora.

Bonus video: 

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# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# RAKETE
# ESKALACIJA SUKOBA
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