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VOJSKA OBJAVILA SNIMAK

Pogledajte kako izgledaju izraelski avioni koji napadaju Iran

Ovi napadi direktno smanjuju sposobnost Irana da prijeti Izraelu i regiji, zaključili su

Jedan od izraelskih aviona. Screenshot / Platforma X

A. O.

18.6.2025

Vojska Izraela oglasila se na X-u objavivši snimak aviona koji su izvršili napade na Iran. IDF je saopćio i rezultate posljednjih udara, navodeći da su napali pogone za proizvodnju centrifuga i više pogona za proizvodnju oružja na području Teherana.

- To su ključni elementi iranskog programa nuklearnog oružja i raketa - naveli su.

U napadu je prema službenim podacima učestvovalo preko 50 borbenih aviona.

- Ciljali smo na postrojenje za proizvodnju centrifuga koje se koriste za obogaćivanje uranija iznad nivoa potrebnog za civilne upotrebe. Lokacije koje proizvode dijelove za rakete zemlja-zemlja ispaljene na Izrael. Postrojenje za komponente raketa zemlja-zrak koje se koriste za ciljanje aviona - poručili su.

Na kraju, IDF je naveo kako se na ovaj način direktno smanjuje iranska vojna sposobnost.

- Ovi napadi direktno smanjuju sposobnost Irana da prijeti Izraelu i regiji - zaključili su.

Bonus video:

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
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