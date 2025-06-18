Pogledajte kako izgledaju izraelski avioni koji napadaju Iran

Vojska Izraela oglasila se na X-u objavivši snimak aviona koji su izvršili napade na Iran. IDF je saopćio i rezultate posljednjih udara, navodeći da su napali pogone za proizvodnju centrifuga i više pogona za proizvodnju oružja na području Teherana.

- To su ključni elementi iranskog programa nuklearnog oružja i raketa - naveli su.