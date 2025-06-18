Pogledajte kako izgledaju izraelski avioni koji napadaju Iran

Vojska Izraela oglasila se na X-u objavivši snimak aviona koji su izvršili napade na Iran. IDF je saopćio i rezultate posljednjih udara, navodeći da su napali pogone za proizvodnju centrifuga i više pogona za proizvodnju oružja na području Teherana.
- To su ključni elementi iranskog programa nuklearnog oružja i raketa - naveli su.
U napadu je prema službenim podacima učestvovalo preko 50 borbenih aviona.
- Ciljali smo na postrojenje za proizvodnju centrifuga koje se koriste za obogaćivanje uranija iznad nivoa potrebnog za civilne upotrebe. Lokacije koje proizvode dijelove za rakete zemlja-zemlja ispaljene na Izrael. Postrojenje za komponente raketa zemlja-zrak koje se koriste za ciljanje aviona - poručili su.
Na kraju, IDF je naveo kako se na ovaj način direktno smanjuje iranska vojna sposobnost.
- Ovi napadi direktno smanjuju sposobnost Irana da prijeti Izraelu i regiji - zaključili su.
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