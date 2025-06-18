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ĐINPING ZABRINUT

Kina pozvala građane da napuste Teheran, mnogi još jučer otišli u Turkmenistan

Ranije su izraelski zvaničnici, kao i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), pozvali građane Teherana da se evakuišu iz grada

Nova eksplozija u Teheranu. Iran International

A. O.

18.6.2025

Evakuaciju svojih državljana iz Irana, započela je i Kina, a državljani te zemlje su jučer kopnenim putem napustili Teheran i ušli u Turkmenistan.

Predsjednik Kine Si Đinping (Xi Jinping), u prvim javnim komentarima o sukobu u utorak je izjavio da je "duboko zabrinut zbog izraelske vojne operacije protiv Irana koja je eskalirala tenzije na Bliskom istoku".

Podsjetimo da je ranije i Indija pozvala sve svoje građane koji su trenutno u Teheranu da ga napuste. Ministarstvo vanjskih poslova nije saopćilo koliko se njihovih građana nalazi u Iranu, dok su vladini podaci od prošle godine pokazali da je u zemlji bilo oko 10.000 državljana Indije.

Ranije su izraelski zvaničnici, kao i američki predsjednik Donald Tramp (Trump), pozvali građane Teherana da se evakuišu iz grada.

Bonus video:

# KINA
# INDIJA
# EVAKUACIJA
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