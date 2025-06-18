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PREDSJEDNIK FRANCUSKE

Makron se oštro usprotivio rušenju iranske vlasti: "Da li iko misli da je ono što je urađeno u Libiji i Iraku bila dobra ideja"

Mi nikada ne podržavamo akcije koje destabiliziraju regiju - dodao je

Makron: Sukobio se s Trampom. Anadolija

Dž. R.

18.6.2025

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron) oštro se usprotivio nasilnom rušenju iranske vlasti, a kao najveću brigu i problem istaknuo je destabilizirajuće posljedice širom Bliskog istoka.

- Najveća greška danas bila bi pokušati promijeniti režim u Iranu vojnim putem, jer bi to dovelo do haosa - rekao je Makron novinarima posljednjeg dana samita G7 u Kanadi.

Rastu strahovi

On je upozorio da "niko ne može reći šta bi uslijedilo nakon toga".

- Mi nikada ne podržavamo akcije koje destabiliziraju regiju - dodao je.

Makronove izjave dolaze u trenutku kada rastu strahovi da bi se Sjedinjene Američke Države mogle pridružiti izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana, koja je započela krajem prošle sedmice i ozbiljno oštetila iranska nuklearna postrojenja te likvidirala visoke zvaničnike režima.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je u utorak da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaista razmatra tu opciju. Na povratku u SAD sinoć, Donald Tramp (Trump) je izjavio da želi "pravi kraj" sukoba i da "nije previše raspoložen za pregovore".

Makron je pomenuo prisilne promjene režima koje su SAD i NATO saveznici proveli u Iraku i Libiji kao greške iz prošlosti koje se ne bi trebale ponoviti, s obzirom na to da su dovele do smrtonosne političke nestabilnosti.

- Zar kolektivno nismo vidjeli kakve su posljedice to imalo u regiji i drugo? Da li iko misli da je ono što je urađeno u Iraku 2003. bila dobra ideja? Da li iko misli da je ono što je urađeno u Libiji prethodne decenije bila dobra ideja? Ne - rekao je Makron, naglasivši da zemljama regije "nije potreban haos".


Promjena mišljenja

Tramp je ranije oštro kritizirao Makrona jer je sugerirao da američki predsjednik napušta samit G7 ranije kako bi finalizirao prekid vatre između Izraela i Irana. Tramp je rekao da francuski predsjednik "uvijek pogrešno razumije stvari" i da ne pregovara o prekidu vatre.

Makron je izjavio da nije uvrijeđen Trampovim napadom, nazvavši njegov komentar "incidentom".

- To me ne dotiče - rekao je Makron, istakavši da mu je Tramp "u ostatku samita uputio vrlo prijateljske riječi" i da su njihovi odnosi dobri.

Francuski predsjednik je ipak ponovio da mu je Tramp rekao da radi na mogućem prekidu vatre, ali da je očito u međuvremenu promijenio mišljenje.

- Nesumnjivo je došlo do promjene mišljenja, ali ja nisam odgovoran za promjenu mišljenja američke administracije - rekao je Makron.

# EMMANUEL MACRON
# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# G7
# SAD
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
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