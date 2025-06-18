Makron se oštro usprotivio rušenju iranske vlasti: "Da li iko misli da je ono što je urađeno u Libiji i Iraku bila dobra ideja"

Predsjednik Francuske, Emanuel Makron (Emmanuel Macron) oštro se usprotivio nasilnom rušenju iranske vlasti, a kao najveću brigu i problem istaknuo je destabilizirajuće posljedice širom Bliskog istoka.

- Najveća greška danas bila bi pokušati promijeniti režim u Iranu vojnim putem, jer bi to dovelo do haosa - rekao je Makron novinarima posljednjeg dana samita G7 u Kanadi.

Rastu strahovi

On je upozorio da "niko ne može reći šta bi uslijedilo nakon toga".

- Mi nikada ne podržavamo akcije koje destabiliziraju regiju - dodao je.

Makronove izjave dolaze u trenutku kada rastu strahovi da bi se Sjedinjene Američke Države mogle pridružiti izraelskoj vojnoj kampanji protiv Irana, koja je započela krajem prošle sedmice i ozbiljno oštetila iranska nuklearna postrojenja te likvidirala visoke zvaničnike režima.

Njemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) rekao je u utorak da američki predsjednik Donald Tramp (Trump) zaista razmatra tu opciju. Na povratku u SAD sinoć, Donald Tramp (Trump) je izjavio da želi "pravi kraj" sukoba i da "nije previše raspoložen za pregovore".

Makron je pomenuo prisilne promjene režima koje su SAD i NATO saveznici proveli u Iraku i Libiji kao greške iz prošlosti koje se ne bi trebale ponoviti, s obzirom na to da su dovele do smrtonosne političke nestabilnosti.

- Zar kolektivno nismo vidjeli kakve su posljedice to imalo u regiji i drugo? Da li iko misli da je ono što je urađeno u Iraku 2003. bila dobra ideja? Da li iko misli da je ono što je urađeno u Libiji prethodne decenije bila dobra ideja? Ne - rekao je Makron, naglasivši da zemljama regije "nije potreban haos".



