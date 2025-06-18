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NYT OTKRIVA

Izrael planira atak od decembra, Tramp znao u februaru

On tada nije izabrao ni opciju pridruživanja napadu, niti potpunog nečinjenja, već se odlučio za "srednji put"

Netanjahu i Tramp u Bijeloj kući. AP

Dž. R.

18.6.2025

Izrael je počeo planirati napade na Iran još u decembru, nakon što su poraz Hezbolaha i pad Asadovog režima u Siriji otvorili zračni koridor, piše “The New York Times.“

List navodi da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) tokom posjete Bijeloj kući u februaru održao prezentaciju američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) o iranskom nuklearnom programu, i to u samom Ovalnom uredu.

NYT piše da Tramp tada nije izabrao ni opciju pridruživanja napadu, niti potpunog nečinjenja, već se odlučio za "srednji put" – pružiti Izraelu, kako se navodi, još neotkrivenu podršku američke obavještajne zajednice za provođenje napada.

Opširan tekst opisuje kako je Tramp posljednjih mjeseci i dana očito promijenio stav prema Iranu.

Zaključno, NYT piše da, s obzirom na to da Tramp sada sugerira moguće direktno američko uključivanje, „nema puno naznaka da bi se sukob mogao uskoro okončati diplomatskim putem“.

# NAPAD
# SUKOB
# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# BIJELA KUĆA
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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