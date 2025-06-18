Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EPILOG SASTANKA

Tramp: Iran ima 48 sati za diplomatsko rješenje rata s Izraelom

Američki pregovarači su u utorak stali uz raniju procjenu da je "Iran u slaboj poziciji" i da bi mogao biti "prisiljen da se vrati za pregovarački sto

Donald Tramp. Pool / AP

Dž. R.

18.6.2025

Održan je sastanak američkog savjeta za nacionalnu sigurnost na čijem čelu je bio predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump), a odlučeno je da će se Iranu pružiti prilika za diplomatsko rješenje rata s Izraelom u narednih 48 sati, piše ABC News.

Konkretni potezi

Nakon sastanka nije bilo javnih objava iz Bijele kuće, ali ABC News otkriva da je vojno uključenje SAD-a prolongirano najmanje dva dana, tokom kojih Tramp želi "dolazak Irana za pregovarački stol."

Američki pregovarači su u utorak stali uz raniju procjenu da je "Iran u slaboj poziciji" i da bi mogao biti "prisiljen da se vrati za pregovarački stol."

Njihova ocjena je da bi Iran prihvatio sporazum koji bi zahtijevao da potpuno odustane od obogaćivanja uranijuma, prema riječima više zvaničnika uključenih u diplomatski proces.

Kako piše ABC News, iranski režim je signalizirao spremnost da obnovi razgovore sa SAD-om, ali administracija Donalda Trampa traži konkretnije poteze prije nego što odustane od ratne opcije.

Ako se Iran vrati pregovorima i pristane da prekine obogaćivanje uranijuma, američki zvaničnici vjeruju da bi se sastanak na visokom nivou, kojim bi predsjedavao američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff), a potencijalno prisustvovao i potpredsjednik SAD Džej Di Vens (JD Vance), mogao održati već ove sedmice.

Međutim, takav scenarij vjerovatno zahtijeva da Iran djeluje brzo, piše ABC News. Tramp je već priznao da mu ponestaje strpljenja s trenutnom situacijom na Bliskom istoku.

Izvori bliski razmišljanjima predsjednika navode da je postao frustriran zbog "destabilizovanog Irana koji nije u stanju da administraciji pruži brze odgovore", te da je izrazito nevoljan da "dopusti razvoj situacije u kojoj bi izgledalo kao da je Teheran uspješno prozreo njegov vojni blef."

Podsjetimo, službeno nema odluke da se SAD uključi u rat, ali je Tramp sugerisao da ta mogućnost ostaje na stolu.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# PREGOVORI
# SAD
# DONALD TRUMP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (18)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.