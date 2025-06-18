Tramp: Iran ima 48 sati za diplomatsko rješenje rata s Izraelom

Održan je sastanak američkog savjeta za nacionalnu sigurnost na čijem čelu je bio predsjednik SAD-a Donald Tramp (Trump), a odlučeno je da će se Iranu pružiti prilika za diplomatsko rješenje rata s Izraelom u narednih 48 sati, piše ABC News.

Konkretni potezi

Nakon sastanka nije bilo javnih objava iz Bijele kuće, ali ABC News otkriva da je vojno uključenje SAD-a prolongirano najmanje dva dana, tokom kojih Tramp želi "dolazak Irana za pregovarački stol."

Američki pregovarači su u utorak stali uz raniju procjenu da je "Iran u slaboj poziciji" i da bi mogao biti "prisiljen da se vrati za pregovarački stol."

Njihova ocjena je da bi Iran prihvatio sporazum koji bi zahtijevao da potpuno odustane od obogaćivanja uranijuma, prema riječima više zvaničnika uključenih u diplomatski proces.

Kako piše ABC News, iranski režim je signalizirao spremnost da obnovi razgovore sa SAD-om, ali administracija Donalda Trampa traži konkretnije poteze prije nego što odustane od ratne opcije.