Šta sve može projektil "Fattah": Probija svaki štit, udara brzinom do 15.000 km na sat

- Raketni napad pokazao je da smo postigli potpunu kontrolu nad nebom okupiranih teritorija, čiji su stanovnici sada potpuno nezaštićeni pred iranskim raketnim udarima, saopćeno je, prenosi agencija Irna.

U saopćenju nakon 11. vala napada na Izrael, Revolucionarna garda navodi da su projektili prve generacije "Fattah", korišteni u posljednjem napadu, više puta probili izraelsku protuzračnu odbranu i “poslali poruku o snazi Irana ratnohuškačkom savezniku Tel Aviva, koji živi u zabludama”.

Revolucionarna garda Irana objavila je jutros da je “Iran, gađajući izraelske ciljeve naprednim projektilima, poslao jasnu poruku Sjedinjenim Američkim Državama”.

Izraelski sistem “Iron Dome” (Gvozdena kupola) drugu noć zaredom zakazao je – ispaljujući, kako se pretpostavlja, odbrambene projektile po samom Tel Avivu, izazivajući požar.

“Fattah”, najmoderniji hipersonični projektil, opremljen je sposobnošću kliznog leta, što ga svrstava u kategorije hipersoničnih kliznih letjelica i hipersoničnih krstarećih projektila. Iranska Revolucionarna garda službeno ga je predstavila 6. juna 2023.

Ime Fattah, što se u slobodnom prijevodu s arapskog može prevesti kao „pobjednik“, dao je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei. Riječ je o hipersoničnom balističkom projektilu preciznog navođenja, koji može probiti najnaprednije proturaketne sisteme zahvaljujući svojoj izuzetno velikoj brzini, niskoj radarskoj uočljivosti i sposobnosti manevriranja unutar i izvan Zemljine atmosfere.

Prema portalu Army-Technology, Fattah je sposoban zaobilaženje i neutralizaciju svih vrsta odbrambenih štitova, uključujući najsavremenije američke i izraelske sisteme protivbalističke zaštite, poput izraelskog „Iron Dome“ (Gvozdena kupola).

Zaobilaženje radarskih sistema

Hipersonični projektili postižu brzine najmanje pet puta veće od brzine zvuka i slijede složene putanje leta, što ih čini izuzetno teškim za presretanje. Osim toga, Fattah može izbjeći i zaobići radarske sisteme, čime dodatno otežava njegovo detektiranje i presretanje.

Zbog trenja u višim slojevima atmosfere dolazi do stvaranja iznimno visokih temperatura, dok se pri velikoj brzini projektila oko njega formira oblak pregrijanih čestica koji ometa radio-komunikaciju i rad senzora.