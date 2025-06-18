Ambasador Irana poručio: Odgovor na izraelske napade će biti snažan i bez ograničenja

Ambasador Irana u Ujedinjenim nacijama kazao je da će ova država odgovoriti na izraelske napade "snažno" i "bez ograničenja".

- Nećemo pokazati nikakvo oklijevanje u odbrani našeg naroda, sigurnosti i zemlje. Odgovorit ćemo ozbiljno i snažno, bez ograničenja - rekao je novinarima Ali Bahreini, ambasador Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u Ženevi.

Bahreini je Vijeću UN-a za ljudska prava rekao da izraelski napadi predstavljaju čin "rata protiv čovječanstva" i oštro je kritizirao države jer nisu osudile djela za koja je rekao da izlažu ljude riziku od opasnih curenja, prenosi Reuters.

- Namjerno ciljanje iranskih nuklearnih postrojenja ne samo da predstavlja teško kršenje međunarodnog prava i Povelje UN-a, već i riskira izlaganje svih ljudi u našem susjedstvu mogućem opasnom curenju. Ovo nije čin rata protiv naše zemlje, to je rat protiv čovječanstva - rekao je.

Kritizirao je neuspjeh država da osude izraelske napade.

- Gotovo ništa ne čujemo od tih samoproglašenih prvaka ljudskih prava - rekao je.