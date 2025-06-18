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IZRAEL KAC

Izraelski ministar odbrane upozorio da se približava kraj iranskih lidera: "Tornado prolazi iznad Teherana"

Simboli vlade se bombarduju i uništavaju... tako se diktature ruše - poručio je

Kac: Režim se bliži kraju. AP

Dž. R.

18.6.2025

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) upozorio je na kraj lidera u Iranu i upozorio da "tornado prolazi iznad Teherana".

On je na društvenim mrežama objavio da se režim u Teheranu bliži svom kraju.

- Simboli vlade se bombarduju i uništavaju... tako se diktature ruše - poručio je.

Izrael je prvobitno rekao da je u petak počeo napadati Iran zbog zabrinutosti oko njegovog nuklearnog programa.

Međutim, sve je više glasova s ​​vrha izraelske vlade koji signaliziraju da žele promjenu režima u Iranu.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# REŽIM
# MINISTAR ODBRANE
# ISRAEL KATZ
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