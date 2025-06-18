Izraelski ministar odbrane upozorio da se približava kraj iranskih lidera: "Tornado prolazi iznad Teherana"

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) upozorio je na kraj lidera u Iranu i upozorio da "tornado prolazi iznad Teherana".

On je na društvenim mrežama objavio da se režim u Teheranu bliži svom kraju.

- Simboli vlade se bombarduju i uništavaju... tako se diktature ruše - poručio je.

Izrael je prvobitno rekao da je u petak počeo napadati Iran zbog zabrinutosti oko njegovog nuklearnog programa.

Međutim, sve je više glasova s ​​vrha izraelske vlade koji signaliziraju da žele promjenu režima u Iranu.