Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MUHAMMED ESLAMI

Iz Irana poručuju: Nuklearni objekti su u dobrom stanju, uprkos napadima

Moral naših kolega u nuklearnim objektima je odličan i oni naporno rade, rekao je

Mohamed Eslami. AP

Dž. R.

18.6.2025

Šef Organizacije za atomsku energiju Muhamed Eslami (Mohammad Eslami), kazao je da su nuklearni objekti i dalje u dobrom stanju, uprkos izraelskim napadima, prenosi novinska agencija Fars.

- Moral naših kolega u nuklearnim objektima je odličan i oni naporno rade - rekao je.

Ograničavanje iranskih nuklearnih kapaciteta i sprječavanje da naprave atomsku bombu, ključni su dio izraelskih deklariranih ciljeva u napadu na zemlju.

U međuvremenu, ti napadi nisu utjecali na sposobnost zemlje da snabdijeva gorivom svoj narod, rekao je ministar nafte Mohsen Paknejad.

- Naravno, kako bismo mogli kontinuirano i dugoročno imati ovu opskrbu, mogu postojati ograničenja na nekim mjestima, ali nećemo imati problema u smislu snabdijevanja gorivom naroda - naveo je Paknejad.

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# NUKLEARNA POSTROJENJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.