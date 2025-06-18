Iz Irana poručuju: Nuklearni objekti su u dobrom stanju, uprkos napadima

Šef Organizacije za atomsku energiju Muhamed Eslami (Mohammad Eslami), kazao je da su nuklearni objekti i dalje u dobrom stanju, uprkos izraelskim napadima, prenosi novinska agencija Fars.

- Moral naših kolega u nuklearnim objektima je odličan i oni naporno rade - rekao je.

Ograničavanje iranskih nuklearnih kapaciteta i sprječavanje da naprave atomsku bombu, ključni su dio izraelskih deklariranih ciljeva u napadu na zemlju.

U međuvremenu, ti napadi nisu utjecali na sposobnost zemlje da snabdijeva gorivom svoj narod, rekao je ministar nafte Mohsen Paknejad.

- Naravno, kako bismo mogli kontinuirano i dugoročno imati ovu opskrbu, mogu postojati ograničenja na nekim mjestima, ali nećemo imati problema u smislu snabdijevanja gorivom naroda - naveo je Paknejad.