Ponovo zakazao odbrambeni sistem Izraela: Projektil se srušio u Tel Avivu

Izraelski presretački projektil koji je trebao neutralizirati iransku raketu ispaljenu tokom noći, nije uspio i srušio se u dijelu Tel Aviva. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, a izraelski mediji nisu se oglasili o istom iako se pojavilo više snimaka na društvenim mrežama. Ovo je drugi put u posljednjih nekoliko dana da izraelski odbrambeni sistem zakaže, nakon što se sličan incident dogodio u istom dijelu grada prije dva dana.

Vojni analitičari tvrde da je riječ o projektilu iz sistema "David’s Sling", koji je lansiran kako bi presreo nadolazeći iranski projektil, ali je došlo do tehničkog kvara zbog kojeg je pao na urbano područje. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti postavljaju ozbiljna pitanja o pouzdanosti izraelskog višeslojnog odbrambenog sistema, posebno u situaciji kada se intenzitet raketnih napada iz Irana pojačava iz dana u dan.

Istovremeno, iz iranskog Ministarstva zdravstva potvrđeno je da je od početka izraelskih napada poginulo najmanje 224 osobe, dok je više stotina ranjeno. U bolnicama širom zemlje proglašeno je vanredno stanje, svi odmori medicinskog osoblja su ukinuti, a ustanove funkcionišu u punom kapacitetu. Američki predsjednik Donald Trump dodatno je podigao tenzije izjavom da "Iran ne smije imati nuklearno oružje", pozivajući na "masovnu evakuaciju iz Teherana". Njegove riječi izazvale su burne reakcije i ocijenjene su kao psihološki rat, posebno jer su došle neposredno nakon iznenadnog napuštanja samita G7, što je otvorilo prostor spekulacijama o mogućem američkom vojnom angažmanu u regiji.