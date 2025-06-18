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ESMAIL BAGHAEI

Direktna poruka Trampu iz Irana: "Ako se umiješate, to je recept za potpuni rat"

Hiljade američkih vojnika raspoređene su u obližnjim zemljama koje se nalaze u dometu iranskog naoružanja

Esmail Baghaei. AP

Dž. R.

18.6.2025

Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei poručio je da bi svaka američka intervencija na Bliskom istoku bila recept za potpuni rat u regionu, prenosi Al Jazeera.

Na pitanje da li smatra da Sjedinjene Države mogu da obuzdaju svog saveznika Izrael, Baghaei se ironično nasmijao i rekao: "Ne baš".

Nije detaljnije obrazložio, ali hiljade američkih vojnika raspoređene su u obližnjim zemljama koje se nalaze u dometu iranskog naoružanja.

Ova izjava dolazi nakon što je procurila informacija da Donald Tramp (Trump) razmatra koje opcije bi mogao da upotrebi na Bliskom istoku – uključujući i mogući napad na Iran.

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama, Ali Bahreini, takođe je izjavio da je Teheran poručio Vašingtonu da će odlučno odgovoriti ako se direktno uključi u izraelsku kampanju.

- Nećemo pokazati nikakvu uzdržanost u odbrani našeg naroda, bezbjednosti i teritorije – odgovorit ćemo ozbiljno i snažno, bez oklijevanja - rekao je Bahreini.

Sukob između Izraela i Irana ušao je u novu i znatno opasniju fazu, nakon što su dvije zemlje tokom protekle sedmice prvi put otvoreno razmjenjivale vatru na svojoj teritoriji. Ovo je najozbiljnija eskalacija u njihovim višedecenijskim neprijateljskim odnosima.

# BLISKI ISTOK
# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
# RAT
# SAD
# DONALD TRUMP
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