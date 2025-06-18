IDF potvrdio: U Iranu srušena jedna od najskupljih izraelskih letjelica

- Tokom operativnih aktivnosti, raketa zemlja-zrak je lansirana na bespilotnu letjelicu ratnog zrakoplovstva. Nema straha od curenja informacija - saopćio je IDF.

Dron izraelske vojske (IDF) oboren je na teritoriji Irana, potvrdili su, a vijest o rušenju drona Hermes 900 je objavljena i na zvaničnim stranicama.

Bespilotna letjelica koju su Iranci oborili predstavlja jedno od najskupljih u izraelskom arsenalu te se vrijednost procjenjuje između 10 i 16 miliona dolara.

Hermes 900 može raditi samostalno ili se može integrisati u cjelokupni sistem aviona, brodova, senzora na obali ili na moru, te pomorskih kontrolnih centara i sjedišta.

On može obavljati svestrane misije kao što su praćenje i kontrola isključive ekonomske zone (EEZ), zaštita obale, nadzor i zaštita vitalne imovine (kao što su naftne platforme), praćenje okoliša, operacije potrage i spašavanja, kao i učešće u pomorskom ratovanju (ASuW), operacijama na obali i još mnogo toga.