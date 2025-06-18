Iranski vrhovni vođa: Nećemo zaboraviti prolivenu krv i nećemo se predati nikome

Ajatolah Ali Hamenei (Khamenei) dao je izjavu iranskim medijima.

Vrhovni vođa zemlje je rekao da je Izrael napravio "ogromnu grešku", obećavajući da će biti "kažnjeni".

Dodao je da ljudi neće zaboraviti prolivenu krv i napad na njihovu teritoriju.

Novinska agencija Mehr izvijestila je da je "pohvalio nepokolebljivo, hrabro i pravovremeno ponašanje iranske nacije".

Također je upozorio da će "svaka američka vojna intervencija nesumnjivo uzrokovati nepopravljivu štetu", kritizirajući "prijeteće i smiješne izjave" Donalda Trampa (Trump).

Ovo je uslijedilo nakon što je Tramp pozvao na "bezuvjetnu predaju" i izvijestio da razmatra napad na Iran.