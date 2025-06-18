Iranski vrhovni vođa: Nećemo zaboraviti prolivenu krv i nećemo se predati nikome

Ajatolah Ali Hamenei (Khamenei) dao je izjavu iranskim medijima.
Vrhovni vođa zemlje je rekao da je Izrael napravio "ogromnu grešku", obećavajući da će biti "kažnjeni".
Dodao je da ljudi neće zaboraviti prolivenu krv i napad na njihovu teritoriju.
Novinska agencija Mehr izvijestila je da je "pohvalio nepokolebljivo, hrabro i pravovremeno ponašanje iranske nacije".
Također je upozorio da će "svaka američka vojna intervencija nesumnjivo uzrokovati nepopravljivu štetu", kritizirajući "prijeteće i smiješne izjave" Donalda Trampa (Trump).
Ovo je uslijedilo nakon što je Tramp pozvao na "bezuvjetnu predaju" i izvijestio da razmatra napad na Iran.
U svom obraćanju, Hamenei je pohvalio Irance te je rekao kako se u ovoj situaciji drže postojano i hrabro.
- To je znak rasta nacije i snage racionalnosti i duhovnosti. Iranska nacija čvrsto stoji protiv nametnutog rata, baš kao što će čvrsto stajati protiv nametnutog mira. Ova nacija se neće predati nikome - rekao je Hamenei.
Vrhovni iranski vođa poslao je poruku i povodom poruka američkog predsjednika Donalda Trampa te ih je ocijenio smiješnim i prijetećim.
- Inteligentni ljudi koji poznaju Iran, iransku naciju i njenu historiju nikada neće govoriti ovoj naciji prijetećim jezikom jer se iranska nacija neće predati, a Amerikanci bi trebali znati da će svaka američka vojna intervencija nesumnjivo biti praćena nepopravljivom štetom - poručio je Hamenei.