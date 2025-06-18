Profesor Denijal Jegić iz Bejruta za „Avaz“: Iran nema nuklearno oružje, niti ga namjerava razviti

Već šesti dan traje sukob na Bliskom istoku, nakon što je Izrael u petak pokrenuo raketne i napade dronovima na Iran. Dok se razmjenjuju raketni napadi, a eksplozije potresaju Teheran i Tel Aviv, broj žrtava se broji u stotinama. Grupa za ljudska prava Human Rights Activists izvještava da je samo u Iranu poginulo najmanje 585 osoba.

- Ovo je masovni američko-izraelski napad na Iran, njegovu vojnu i političku infrastrukturu i civilni život. Ovo je egzistencijalna prijetnja njegovom opstanku kao zemlje – kazao je za „Avaz“ profesor na Libansko – američkom univerzitetu u Bejrutu Denijal Jegić.

Ilegalni napadi

On ističe da su, po međunarodnom pravu, izraelski napadi na Iran ilegalni.

- Oni predstavljaju širenje izraelskog genocidnog rata protiv naroda u regiji. Izrael čini genocid u Gazi, gdje bombardira i izgladnjuje narod i masakrira Palestince dok traže hranu. Izrael nastavlja svoju agresiju po cijeloj Palestini, uključujući Jerusalem i Zapadnu obalu, te u Libanu, Siriji i Jemenu – dodaje Jegić.

Dok izraelske vlasti tvrde da se napadima na Iran u stvari brane od potencijalne prijetnje iranskim nuklearnim naoružanjem, profesor Jegić smatra da je priča o nuklearnom oružju, koju Izrael propagira već desetljećima samo odvraćanje pažnje od izraelskih agresija.

- U zapadnim medijima se često ignoriraju ključni detalji - Iran nema nuklearno oružje, niti ga namjerava razviti. Iran je potpisao ugovor o neširenju nuklearnog oružja, dopustio je inspekcije i pridržavao se prethodnog sporazuma sa SAD-om, koji je Trump prekinuo. Sjedinjene Države imaju nuklearno oružje i koristile su ga. Izrael ima nuklearno oružje i ne pridržava se nijednog međunarodnog prava ili okvira. Ovo bi trebalo biti alarmantno za cijeli svijet – ističe Jegić.

Eliminacija otpora

Zato, zaključuje, rat protiv Irana nije pokrenut zbog nuklearnog oružja, već predstavlja kontinuitet američkog imperijalizma, dok je izraelski cilj dodatno proširiti dominaciju u regiji i eliminirati svaki potencijalni otpor.

- Iran je posljednja slobodna zemlja u regiji, koja nije pod američkim i izraelskom utjecajem i glavni je podupiratelj Palestinaca za vrijeme genocida u Gazi. Iran ostaje posljednja barijera potpunoj američko-izraelskoj kontroli cijele regije Zapadne Azije – kaže profesor Denijal Jegić.