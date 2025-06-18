Rusija upozorila SAD: Ne pružajte pomoć Izraelu

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov upozorio je u srijedu da bi direktna američka vojna pomoć Izraelu mogla radikalno destabilizirati situaciju na Bliskom istoku.

Rjabkova je, citirala novinska agencija Interfax, rekavši da Rusija upozorava SAD da ne pružaju takvu pomoć Izraelu - ili čak da je razmatraju.

Rekao je da je Moskva u kontaktu i s Izraelom i s Iranom.

U odvojenim komentarima, šef ruske obavještajne službe SVR, Sergej Nariškin, citiran je kako je rekao da je situacija između Irana i Izraela sada kritična.

Rjabkov je upozorio SAD da ne pružaju direktnu vojnu pomoć Izraelu ili čak razmatraju takve "spekulativne opcije", prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax.

Ranije je izvor upoznat s internim diskusijama u SAD-u rekao da Donald Tramp (Trump) i njegov tim razmatraju niz opcija, uključujući pridruživanje Izraelu u napadima na iranske nuklearne lokacije.

- Tačno znamo gdje se krije takozvani 'Vrhovni vođa'", napisao je u utorak na Truth Social. "Nećemo ga eliminisati (ubiti!), barem ne za sada... Naše strpljenje je na izmaku - napisao je.