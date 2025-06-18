U izraelskim napadima na Gazu za 24 sata ubijeno 140 ljudi

U posljednja 24 sata najmanje 140 Palestinaca ubijeno je u izraelskoj pucnjavi i zračnim napadima širom Gaze, saopćili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Dio stanovništva u toj enklavi izražava zabrinutost da svijet sve više okreće pogled ka novim tenzijama između Izraela i Irana, dok njihova svakodnevna tragedija pada u zaborav.

Kako je naveo portparol ministarstva zdravstva Gaze, od ukupnog broja poginulih, najmanje 40 osoba stradalo je samo tokom srijede, usljed izraelskih zračnih udara i vatrene paljbe.

Ubijanja se dešavaju gotovo svakog dana, dok hiljade ljudi i dalje očajnički pokušavaju doći do pomoći, otkako je Izrael djelimično ublažio potpunu blokadu Gaze.

Izraelske odbrambene snage (IDF) oglasile su se povodom izvještaja da su izraelski vojnici pucali na Palestince koji su čekali humanitarnu pomoć.

- Istražujemo informacije o Palestincima koji su navodno ubijeni dok su čekali hranu - poručili su iz IDF-a. Istovremeno su dodali da se vojska fokusira na "slabljenje vojnih kapaciteta Hamasa" i da "poduzima mjere opreza kako bi poštedjela civile".

Uprkos tim tvrdnjama, ministarstvo zdravstva Gaze je dan ranije objavilo da je od kraja maja, kada su ponovno počele isporuke pomoći, ubijeno 397 Palestinaca dok su pokušavali doći do paketa s hranom, dok je više od 3000 ljudi ranjeno u tim pokušajima.

Brojni stanovnici Gaze boje se da bi eskalacija sukoba između Izraela i Irana mogla baciti njihovu višemjesečnu patnju u drugi plan, iako sukob između Izraela i Hamasa traje još od oktobra 2023. godine.