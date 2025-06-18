Rusija upozorava SAD zbog moguće vojne pomoći Izraelu

Rusija je u srijedu upozorila SAD da ne pruža bilo kakav oblik direktne vojne pomoći Izraelu usred porasta eskalacije s Iranom, a visoki zvaničnik je rekao da bi čak i hipotetička diskusija o takvom učešću mogla rasplamsati situaciju, javlja Anadolu.

- Upozoravamo Vašington, čak i na spekulativne, teorijske opcije direktne vojne pomoći Izraelu. Takav korak bi radikalno destabilizirao cijelu situaciju - rekao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov novinskoj agenciji Interfax.

Rjabkov je kritikovao angažman SAD-a u regiji, rekavši da je Vašington historijski ostao "u prvom planu svih procesa", i upozorio da svaka intervencija sada ne bi bila odstupanje već eskalacija.

Njegove primjedbe uslijedile su nekoliko dana nakon što je Izrael 13. juna pokrenuo niz masovnih zračnih napada na iranske ciljeve, tvrdeći da je cilj bio ometanje nuklearnog programa Teherana.

Kao odgovor, Iran je počeo ispaljivati ​​rakete na izraelsku teritoriju, što je izazvalo zabrinutost zbog regionalnog rata velikih razmjera.

Izraelske vlasti su saopćile da su od tada u iranskim raketnim napadima ubijene najmanje 24 osobe, a stotine su povrijeđene.

U Iranu je u izraelskim napadima ubijeno 585 ljudi, a više od 1.300 je ranjeno, prema izvještajima iranskih medija.