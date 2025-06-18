Donald Tramp o vojnom angažmanu u Iranu: Možda to uradim, možda ne, tražim bezuslovnu predaju

Dan je u Bijeloj kući započeo mirno, a prema javnom rasporedu Donalda Trampa, ništa nije ukazivalo na promjene. Ipak, američki predsjednik se iznenada pojavio na travnjaku ispred Bijele kuće i kratko obratio novinarima. Povod za njegovo pojavljivanje bilo je postavljanje velikog jarbola za zastavu, projekat koji je, čini se, izazvao njegovo oduševljenje. Nakon što je razmijenio nekoliko šala s radnicima, Tramp je održao kratak govor pred novinarima iz tzv. "press poola". Njegove izjave u početku su se ticale američke ekonomije, kamatnih stopa i javnog duga, prenosi BBC.

Na pitanja o potencijalnom američkom vojnom angažmanu u Iranu, Tramp je odbio dati konkretan odgovor: - Ne mogu to reći. Možda to uradim, možda ne. Niko ne zna šta želim da uradim. Ali mogu reći ovo: Iran ima mnogo problema i želi pregovarati - kazao je.

Potom je ponovio već ranije iznesenu tvrdnju da je Iran trebao ranije pristati na pregovore, prije nego što je Izrael izveo napad. Govoreći o diplomatiji, Tramp je istakao da su iranski pregovarači navodno sugerisali kako bi "možda mogli doći u Bijelu kuću", ali je dodao da je to teško izvodljivo. Naglasio je i da nije siguran koliko bi sukob mogao potrajati, s obzirom na, kako je rekao, uništenje iranske protivzračne odbrane.