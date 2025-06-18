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PREDSJEDNIK SAD

Donald Tramp o vojnom angažmanu u Iranu: Možda to uradim, možda ne, tražim bezuslovnu predaju

Mogu reći ovo: Iran ima mnogo problema i želi pregovarati

Donald Tramp. AP

M. Až.

18.6.2025

Dan je u Bijeloj kući započeo mirno, a prema javnom rasporedu Donalda Trampa, ništa nije ukazivalo na promjene. Ipak, američki predsjednik se iznenada pojavio na travnjaku ispred Bijele kuće i kratko obratio novinarima.

Povod za njegovo pojavljivanje bilo je postavljanje velikog jarbola za zastavu, projekat koji je, čini se, izazvao njegovo oduševljenje.

Nakon što je razmijenio nekoliko šala s radnicima, Tramp je održao kratak govor pred novinarima iz tzv. "press poola". Njegove izjave u početku su se ticale američke ekonomije, kamatnih stopa i javnog duga, prenosi BBC.

Na pitanja o potencijalnom američkom vojnom angažmanu u Iranu, Tramp je odbio dati konkretan odgovor:

- Ne mogu to reći. Možda to uradim, možda ne. Niko ne zna šta želim da uradim. Ali mogu reći ovo: Iran ima mnogo problema i želi pregovarati - kazao je.

Potom je ponovio već ranije iznesenu tvrdnju da je Iran trebao ranije pristati na pregovore, prije nego što je Izrael izveo napad.

Govoreći o diplomatiji, Tramp je istakao da su iranski pregovarači navodno sugerisali kako bi "možda mogli doći u Bijelu kuću", ali je dodao da je to teško izvodljivo.

Naglasio je i da nije siguran koliko bi sukob mogao potrajati, s obzirom na, kako je rekao, uništenje iranske protivzračne odbrane.

- Dvije vrlo jednostavne riječi: bezuslovna predaja. Dosta mi je - rekao je.

Dodao je i kako vjeruje da Iran ima "loše namjere" kada je riječ o nuklearnom programu, ali da ipak gaji simpatije prema iranskom narodu, jer je, kako kaže, tokom karijere upoznao mnogo Iranaca.

Nakon toga, Tramp se osvrnuo i na druge teme, uključujući Ukrajinu i Rusiju, ne zadržavajući se dugo ni na jednoj.

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# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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