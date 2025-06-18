Još jedno pogubljenje novinara u Saudijskoj Arabiji: Al-Džaserova objava postala stvarnost

Turki al-Džaser (al-Jasser), saudijski novinar poznat po kritici vlasti, pogubljen je nakon sedam godina provedenih u zatvoru, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Saudijske Arabije u subotu, 14. juna.

Al-Džaser je još 2014. godine na društvenoj mreži Twitter (danas X) napisao: "Arapskog pisca može njegova vlada lako ubiti pod izgovorom 'nacionalne sigurnosti'."

Ta rečenica, ispostavilo se, bila je proročanska.

Pogubljen zbog veleizdaje

Ministarstvo je saopštilo da je pogubljen zbog "veleizdaje u komunikaciji i zavjeri s pojedincima izvan Kraljevine, a protiv Kraljevine". Imao je, prema pretpostavkama, oko 40 godina, a većina saudijskih pogubljenja se obavlja mačem.

Prema riječima neimenovanih disidenata za list Guardian, al-Džaser je tokom zatvora bio izložen mučenju.

Ovo je prvo zvanično zabilježeno pogubljenje istaknutog novinara koje je izvršila saudijska vlast od ubistva Džamala Kašogdžija (Jamal Khashoggi), kolumniste Washington Posta i poznatog kritičara prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, koji je 2018. godine ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

Prema izvještaju Ujedinjenih nacija, Kašogdžijevo ubistvo nije bilo zasnovano na sudskoj presudi, dok su američke obavještajne službe procijenile da je bin Salman odobrio likvidaciju.

Reakcije međunarodne zajednice

Slučajevi Kašogdžija i al-Džasera razlikuju se i po okolnostima i po reakcijama međunarodne zajednice. Većina stručnjaka vjeruje da je al-Džaser pritvoren 2018. godine, nakon što je identifikovan kao autor popularnog anonimnog Twitter naloga s kojeg je kritikovao saudijsku kraljevsku porodicu zbog navodne korupcije i kršenja ljudskih prava.

Bio je osnivač bloga "Al-Mashhad Al-Saudi" (Saudijska scena), gdje je, prema tvrdnjama organizacije Reporteri bez granica, pisao o pravima žena, Palestini i drugim osjetljivim temama. Vjeruje se da je upravo njegova objava na Twitteru izazvala bijes vlasti i poslužila kao povod za širi obračun s disidentima.

Satirični komentari

Abdulah Alaud (Abdullah Alaoudh ) iz Centra za demokratiju Bliskog istoka rekao je da al-Džaser nije skrivao svoj identitet i da je bio poznat po satiričnim komentarima na račun saudijskih vlasti. Dodao je da su vlasti vjerovale da je upravljao i drugim, anonimnim nalogom s kojeg je navodno planirao rušenje režima.

Saudijska vlada je, kako se navodi, dobila pristup stvarnim identitetima i IP adresama hiljada anonimnih korisnika Twittera. Ministarstvo pravde je optužilo dvojicu bivših zaposlenika Twittera i jednog saudijskog državljanina za zavjeru, dok su neki uspjeli pobjeći iz zemlje prije hapšenja.

Iako je bin Salman ranije najavljivao reforme zakona o pogubljenjima, pravni stručnjaci tvrde da je imao ovlasti da zaustavi izvršenje u ovom slučaju, jer svaki akt pogubljenja u Saudijskoj Arabiji mora biti odobren od strane prestolonasljednika ili kralja.