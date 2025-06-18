Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NAKON IZJAVA NIP-OVACA

State Department osudio otkazivanje rabinske konferencije u Sarajevu: Antisemitizam se ne može tolerisati

Evropska rabinska konferencija je otkazana nakon što je NIP-ov ministar Adnan Delić pozvao na otkazivanje

Rabinska konferencija. Facebook

S. S.

18.6.2025

Specijalni izaslanik za praćenje i borbu protiv antisemitizma pri State Departmentu osudio je otkazivanje Evropske rabinske konferencije u Sarajevu.

- Duboko smo uznemireni otkazivanjem sastanka Evropske rabinske konferencije u Sarajevu. Antisemitizam se ne može tolerisati i Sjedinjene Države će nastaviti pozivati ​​na zaštitu jevrejskog života širom svijeta - navodi se u reakciji.

Podsjećamo, Evropska rabinska konferencija je otkazana nakon što je NIP-ov ministar Adnan Delić pozvao na otkazivanje.

On je u pismu pozvao "organizatore da odmah otkažu konferenciju u Sarajevu, sve relevantne institucije da spriječe njenu realizaciju, a građane i organizacije civilnog društva da ne ostanu nijemi pred ovim pokušajem moralnog poniženja našeg glavnog grada i naše zemlje".

# STATE DEPARTMENT
# EVROPSKA RABINSKA KONFERENCIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (92)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.