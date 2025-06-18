State Department osudio otkazivanje rabinske konferencije u Sarajevu: Antisemitizam se ne može tolerisati

- Duboko smo uznemireni otkazivanjem sastanka Evropske rabinske konferencije u Sarajevu. Antisemitizam se ne može tolerisati i Sjedinjene Države će nastaviti pozivati ​​na zaštitu jevrejskog života širom svijeta - navodi se u reakciji.

Specijalni izaslanik za praćenje i borbu protiv antisemitizma pri State Departmentu osudio je otkazivanje Evropske rabinske konferencije u Sarajevu.

Podsjećamo, Evropska rabinska konferencija je otkazana nakon što je NIP-ov ministar Adnan Delić pozvao na otkazivanje.

On je u pismu pozvao "organizatore da odmah otkažu konferenciju u Sarajevu, sve relevantne institucije da spriječe njenu realizaciju, a građane i organizacije civilnog društva da ne ostanu nijemi pred ovim pokušajem moralnog poniženja našeg glavnog grada i naše zemlje".