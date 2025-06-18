Ministar odbrane SAD: Pentagon spreman izvršiti Trampove odluke o ratu i miru

Pentagon je "spreman izvršiti" odluke američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump) o miru i ratu, izjavio je u srijedu ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) uslijed rastućih tenzija između Izraela i Irana.

- Senatore, kao što sam rekao, postoji samo jedna osoba... američki narod ga je izabrao da donosi ove odluke u njihovo ime, i ako i kada te odluke budu donesene, odjeljenje je spremno da ih izvrši - rekao je Hegset senatorima.

Hegset, zajedno s generalom Danom Kejnom (Caine), predsjedavajućim Združenog štaba, svjedočio je pred Odborom Senata za oružane snage i suočio se s nekoliko pitanja, uključujući pripreme za opcije udara protiv Irana.

- Vaš je posao da imate planove za nepredviđene situacije za sve što predsjednik može ili ne mora odlučiti, je li to tačno - upitao je senator Tom Koton (Cotton).

- Tako je. Senatore, naš je posao da imamo planove za nepredviđene situacije - rekao je Hegset.

Kada je Džin Šahin (Jeanne Shaheen) pitala da li razmatra vojnu akciju koja bi uvela SAD u aktivna neprijateljstva, Hegset je odbio da komentariše.

- Gospodine sekretare, ali moje pitanje za vas je da li ste aktivno zamoljeni da predsjedniku ponudite opcije u vezi sa napadom na Bliskom istoku - upitala je Šahin.

- Da jesam ili da nisam, ne bih to otkrio na ovom forumu - odgovorio je Hegset.