Tramp: "Iranski pregovarači su predložili da dođu u Bijelu kuću, ali to je teško"

Istakao je da je Iran "pružio ruku" i pokazao želju za pregovorima, ali je dodao da je to "teško" jer nije jasno koliko će sukob trajati.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da su iranski pregovarači predložili dolazak u Bijelu kuću.

- Dvije vrlo jednostavne riječi – bezuvjetna predaja - rekao je Tramp, naglasivši da vjeruje kako Iranci imaju "loše namjere" u vezi s nuklearnim programom svoje zemlje.

U kratkom obraćanju, Tramp je naglasio da Iran ima "mnogo problema" te da još nije donesena odluka o tome hoće li se SAD pridružiti Izraelu u pokretanju zračnih napada na Iran.