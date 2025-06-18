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"PRUŽILI SU RUKU"

Tramp: "Iranski pregovarači su predložili da dođu u Bijelu kuću, ali to je teško"

Tramp je naglasio da Iran ima "mnogo problema" te da još nije donesena odluka o tome hoće li se SAD pridružiti Izraelu u napadima na Iran

Donald Tramp. Platforma X

M. Až.

18.6.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da su iranski pregovarači predložili dolazak u Bijelu kuću.

Istakao je da je Iran "pružio ruku" i pokazao želju za pregovorima, ali je dodao da je to "teško" jer nije jasno koliko će sukob trajati.

- Dvije vrlo jednostavne riječi – bezuvjetna predaja - rekao je Tramp, naglasivši da vjeruje kako Iranci imaju "loše namjere" u vezi s nuklearnim programom svoje zemlje.

U kratkom obraćanju, Tramp je naglasio da Iran ima "mnogo problema" te da još nije donesena odluka o tome hoće li se SAD pridružiti Izraelu u pokretanju zračnih napada na Iran.

Upitan o nedavnim izjavama iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, da se njegova zemlja "nikada neće predati" u sukobu s Izraelom, Tramp je poručio: "Kažem, sretno".

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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