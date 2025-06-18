Iranska misija pri UN-u: Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da se klanja pred vratima Bijele kuće

- Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da se klanja pred vratima Bijele kuće - saopćila je misija u objavi na društvenoj mreži X, odgovarajući na Trampovu nedavnu tvrdnju da Iranci čak i predlažu da dođu u Bijelu kuću.

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN) u srijedu je odbacila nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), jasno stavljajući do znanja da Teheran neće ući u pregovore niti prihvatiti mirovne uvjete pod prisilom, javlja Anadolu.

- Jedina stvar koja je podlija od njegovih laži je njegova kukavička prijetnja da će srušiti iranskog vrhovnog vođu - navodi se dalje u saopćenju.

Potvrđujući otpor pritisku, misija je naglasila da Iran ne pregovara pod prisilom i da neće prihvatiti mir pod prisilom.

- Svakako nećemo to učiniti s bivšim ratnim huškačem koji se drži relevantnosti - dodali su.

U saopštenju se također upozorava da Teheran neće ostati pasivan pred prijetnjama.

Iran će odgovoriti na svaku prijetnju protuprijetnjom, a na svaku akciju recipročnim mjerama, navodi misija.

Izjava je došla uslijed rastućih tenzija između Izraela i Irana, potaknutih podrškom Vašingtona Tel Avivu.

Izrael je 13. juna pokrenuo napade velikih razmjera, ciljajući iranska nuklearna postrojenja u nekoliko gradova, kao i visokorangirane vojne komandne centre.

Iranski mediji su u srijedu izvijestili da je broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na Teheran i druga naseljena područja porastao na 585, a najmanje 1.326 ljudi je povrijeđeno od početka napada prošle sedmice.

U znak odmazde, iranska vojska je lansirala balističke rakete na Izrael, ubivši 24 osobe i ranivši preko 500.