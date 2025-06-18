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ODGOVORILI TRAMPU

Iranska misija pri UN-u: Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da se klanja pred vratima Bijele kuće

Jedina stvar koja je podlija od njegovih laži je njegova kukavička prijetnja da će srušiti iranskog vrhovnog vođu, izjavili su

Iran odgovorio Trampu: Teheran neće ući u pregovore pod prisilom. AP

Anadolija

18.6.2025

Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN) u srijedu je odbacila nedavne izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), jasno stavljajući do znanja da Teheran neće ući u pregovore niti prihvatiti mirovne uvjete pod prisilom, javlja Anadolu.

- Nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da se klanja pred vratima Bijele kuće - saopćila je misija u objavi na društvenoj mreži X, odgovarajući na Trampovu nedavnu tvrdnju da Iranci čak i predlažu da dođu u Bijelu kuću.

- Jedina stvar koja je podlija od njegovih laži je njegova kukavička prijetnja da će srušiti iranskog vrhovnog vođu - navodi se dalje u saopćenju.

Potvrđujući otpor pritisku, misija je naglasila da Iran ne pregovara pod prisilom i da neće prihvatiti mir pod prisilom.

- Svakako nećemo to učiniti s bivšim ratnim huškačem koji se drži relevantnosti - dodali su.

U saopštenju se također upozorava da Teheran neće ostati pasivan pred prijetnjama.

Iran će odgovoriti na svaku prijetnju protuprijetnjom, a na svaku akciju recipročnim mjerama, navodi misija.

Izjava je došla uslijed rastućih tenzija između Izraela i Irana, potaknutih podrškom Vašingtona Tel Avivu.

Izrael je 13. juna pokrenuo napade velikih razmjera, ciljajući iranska nuklearna postrojenja u nekoliko gradova, kao i visokorangirane vojne komandne centre.

Iranski mediji su u srijedu izvijestili da je broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na Teheran i druga naseljena područja porastao na 585, a najmanje 1.326 ljudi je povrijeđeno od početka napada prošle sedmice.

U znak odmazde, iranska vojska je lansirala balističke rakete na Izrael, ubivši 24 osobe i ranivši preko 500.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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