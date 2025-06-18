Podignut Trampov avion "sudnjeg dana", dok Bijela kuća razmatra ulazak SAD u sukob

Avion "sudnjeg dana" američkog predsjednika Donalda Trampa zapažen je u tajanstvenoj misiji na letu od Luizijane do Merilenda, dok on razmatra ulazak SAD u rat na Bliskom istoku.

Radi se o letjelici tipa "Boing E-4B", poznatijoj kao Noćna straža, koju mediji često nazivaju "avion sudnjeg dana", jer služi kao leteći komandni centar za ključne zvaničnike u vremenima krize i posebno je dizajniran da preživi nuklearni napad i koordinira vojne akcije.

Ova letjelica poletjela je iz Božer Sitija u 17:56 sati po istočnom vremenu, putovala duž obale, kružila oko granice Virdžinije i Sjeverne Karoline, prije nego što je sletjela u Zajedničku bazu Endrjuz u 22:01 sati, prenosi Dailymail.

Misija je trajala više od četiri sata, izazvavši spekulacije na internetu, posebno nakon što su korisnici primijetili do tada neviđeni pozivni znak, ORDER01, umjesto uobičajenog ORDER6.

Flota od ukupno četiri E-4B letjelice obavlja rutinske letove tokom cijele godine kako bi se održala spremnost vojske. Međutim, neki posmatrači sugerišu da bi ova misija mogla biti povezana s pojačanim mjerama bezbjednosti predsjednika SAD uslijed rastućeg straha od nuklearne eskalacije na Bliskom istoku.

Napetosti su eskalirale nakon izvještaja da je Tramp spreman podržati izraelske vojne napore protiv Irana, zahtijevajući "bezuslovnu kapitulaciju" Teherana.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamenei, izjavio je u saopštenju koje je pročitao televizijski voditelj u srijedu: "Naša zemlja neće prihvatiti Trampov poziv na bezuslovnu kapitulaciju."

Najmanje 224 osobe ubijene su u Iranu otkako je Izrael prošle sedmice započeo kampanju bombardovanja s ciljem da poremeti nuklearne ambicije te zemlje.

Avion "sudnjeg dana" poletio je iz baze Barksdejl. Ipak, letjelica je tradicionalno stacionirana u Vazduhoplovnoj bazi Ofat u Nebraski.