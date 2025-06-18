Turska: Netanjahu odgovoran za povezivanje njegovog imena s genocidom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odgovoran je za povezivanje njegovog imena s genocidom, jer se suočava s optužbama za genocid, poručeno je u srijedu iz Turske.

Kao odgovor na objavu na društvenim mrežama koju je podijelio izraelski ministar vanjskih poslova, tursko Ministarstvo vanjskih poslova u saopćenju je navelo da objava "sadrži neosnovane klevete i gnusne laži usmjerene protiv naše zemlje i našeg predsjednika".

- Odgovornost za povezivanje Netanjahuovog imena s imenima onih koji su počinili genocid u historiji leži na njemu samom, jer mu se još uvijek sudi za optužbe za genocid - navodi se.

Ankara se nada pravednom suđenju Netanjahuu i njegovim saradnicima, navodi se u saopćenju.

- Činjenica da se izraelski zvaničnici moraju toliko fokusirati na izjave našeg predsjednika potvrđuje tačnost tačaka iznesenih u tim izjavama - dodaje se.

Zločini izraelskih lidera počinjeni protiv čovječnosti "dokumentuju se na način koji ne ostavlja mjesta sumnji, dalje se navodi u saopćenju.

- Kada podrška i imunitet koji Izrael trenutno uživa u određenim krugovima nestanu, Netanyahu i njegovi saučesnici bit će odgovorni pred pravdom - dodaje se.